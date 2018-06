Conte blocca l' approvazione parziale delle conclusioni al vertice Ue

Vertice Ue - Conte blocca le conclusioni : : Il premier italiano ha bloccato l’adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l’Italia intende dare un voto sull’intero documento

Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio Europeo : “Senza la parte sui migranti non si va avanti” : Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio Europeo: “Senza la parte sui migranti non si va avanti” Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blocca il voto relativo alle conclusioni del Consiglio Europeo. “Senza la parte sui migranti, niente voto”, ha diciarato Conte. Il presidente Juncker ha annullato la conferenza stampa prevista per questa […] L'articolo Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio ...

Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio Europeo : “Senza la parte sui migranti non si va avanti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blocca il voto relativo alle conclusioni del Consiglio Europeo. "Senza la parte sui migranti, niente voto", ha diciarato Conte. Il presidente Juncker ha annullato la conferenza stampa prevista per questa sera e la situazione appare decisamente delicata. Qualora il superamento del regolamento di Dublino dovesse subire nuovi stop, l'area Schengen sarebbe a rischio.Continua a leggere

Ue - Conte blocca documento : "Prima l'ok sull'immigrazione" : Tutto bloccato. L'Italia punta i piedi e non fa andare avanti la prima parte del documento conclusivo del vertice europeo. E alle 19, alla consueta conferenza stampa che i presidenti del Consiglio Ue, Donald Tusk e della Commissione europea, jean Cleaude Juncker, tengono alla fine della prima sessione dei lavori del Consiglio, non si presenta nessuno. "La minaccia di porre il veto sulle conclusioni del Consiglio europeo non è un bluff". Il ...

Vertice Ue - Italia blocca conclusioni. Conte : «Serve accordo sui migranti» : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo di Bruxelles, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento,...

Migranti - Conte blocca le conclusioni del vertice : «Voteremo solo dopo discussione su immigrazione» : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del vertice europeo di Bruxelles, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento,...

Conte : pronti a bloccare conclusioni del Consiglio europeo : Bruxelles, 28 giu. , askanews, Il 'veto' sulle conclusioni del Consiglio europeo 'è un'ipotesi che non voglio nemmeno considerare ma certo, se si arriva a quel punto per parte mia non arriverò a ...

Migranti - Italia pronta a bloccare conclusioni Consiglio Ue/ Conte : "Spartiacque" - Tajani "ignorato Pe" : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:15:00 GMT)

MIGRANTI - ITALIA PRONTA A BLOCCARE CONCLUSIONI CONSIGLIO UE/ Conte : "In gioco i valori dell'Europa unita" : MIGRANTI, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del CONSIGLIO Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:55:00 GMT)

La Lifeline : “La Germania blocca l’accordo sui profughi”. Conte : Dublino inadeguato - va superato : A bloccare l’accordo per la ricollocazione dei migranti della nave Lifeline sarebbe il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer, che ha impedito finora alla Germania di partecipare all’intesa e accogliere una quota dei profughi della nave. Tutti gli altri politici avrebbero la volontà di risolvere il problema. Lo ha detto Axel Steier, portavoce...

Migranti - incontro segreto Conte-Macron sblocca caso Lifeline : Teleborsa, - Lontano dai riflettori dei media si è consumato, lunedì sera, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte . Tema del vertice la spinosa "...

Il colloquio segreto Conte-Macron Così si è sbloccato il caso Lifeline : "L'Italia farà la sua parte e accoglierà una quota dei migranti che sono a bordo della Lifeline, con l'auspicio che anche gli altri Paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato Segui su affaritaliani.it

Migranti - cena segreta Conte-Macron a Villa Borghese : così si è sbloccato il caso Lifeline : Un incontro ?segreto? tra Conte e Macron per sbloccare l'impasse. Dopo una settimana in mare, la navigazione dei Migranti della nave Lifeline potrebbe concludersi presto nel porto...

Conte-Macron - il patto segreto sui migranti che ha sbloccato il caso Lifeline|L’ira di Salvini : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel