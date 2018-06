Conte al Consiglio UE | migranti | Incontro spartiacque Il premier | Veto

Conte : pronti a bloccare conclusioni del Consiglio europeo : Bruxelles, 28 giu. , askanews, Il 'veto' sulle conclusioni del Consiglio europeo 'è un'ipotesi che non voglio nemmeno considerare ma certo, se si arriva a quel punto per parte mia non arriverò a ...

Consiglio Ue sui migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio : Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte incontrerà il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio. La notizia è stata confermata da un comunicato diffuso dalla portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders. Conte e Trump – che The post Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio appeared first on Il Post.

Migranti - Italia pronta a bloccare conclusioni Consiglio Ue/ Conte : "Spartiacque" - Tajani "ignorato Pe" : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:15:00 GMT)

MIGRANTI - ITALIA PRONTA A BLOCCARE CONCLUSIONI CONSIGLIO UE/ Conte : "In gioco i valori dell'Europa unita" : MIGRANTI, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del CONSIGLIO Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:55:00 GMT)

Migranti - Conte : "Superare regolamento di Dublino"/ Vigilia Consiglio Ue : "Europa più forte solo se equa" : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:29:00 GMT)

Conte alla Camera in vista del consiglio europeo : «Le coste italiane sono Europa» : Dal finanziamento del Trust Fund Africa al rafforzamento delle frontiere : il premier illustra la proposta italiana portata al vertice dei 16 Paesi dell’Unione europea

MIGRANTI - Conte : “TRATTATO DUBLINO VA SUPERATO”/ Vigilia Consiglio Ue : Camera - bagarre contro la Boldrini : MIGRANTI, Giuseppe CONTE alla Camera: "il trattato di DUBLINO va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:25:00 GMT)

Migranti - Conte alla Camera : “trattato Dublino va superato”/ Al Consiglio Ue il premier terrà la linea-Salvini : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:14:00 GMT)

Conte : in gioco valori Europa unita - Consiglio Ue spartiacque : Roma, 27 giu. , askanews, 'Il Consiglio europeo costituisce un appuntamento significativo per il futuro dell'Ue. È il primo Consiglio europeo di questo governo, arriva quando è sempre più evidente l'...

In Parlamento i punti del Governo Conte su immigrazione. Premier : Consiglio Ue possibile spartiacque : Se non riesce a realizzare un'efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, rischia di perdere credibilità tutto l'edificio europeo. Occorre un approccio integrato, multilivello ...

Giuseppe Conte : Consiglio europeo "spartiacque" - sui migranti "in gioco i valori dell'Europa" : Il Governo "in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta", sulla migrazione "sono in gioco i valori dell'Europa unita, e l'Italia continuerà a fare la sua parte perché l'Europa sia all'altezza del suo compito" e perché il vertice di Bruxelles sia "uno spartiacque" per un'Europa "più forte, più giusta e più equa".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio ...

Migranti - Conte in Parlamento in vista del Consiglio Ue 'Può essere spartiacque - andare oltre regolamento di Dublino' : Roma - Il governo italiano 'in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a ...

Migranti : Conte - Italia può contribuire a rendere Consiglio Ue spartiacque : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “L’Italia, con il suo apporto specie in tema di immigrazione, può contribuire a rendere questo appuntamento uno spartiacque, un punto di svolta e di cambiamento per l’Europa, in modo da contribuire a disegnare l’Europa che vogliamo e che intendiamo realizzare nel prossimo futuro”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del ...