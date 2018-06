Consiglio Ue sui migranti | l’Italia minaccia il veto sui 3 miliardi alla Turchia | la

ilfattoquotidiano

: Consiglio Ue sui migranti, Conte: “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo: Angela Merkel si presenta col governo a… - fattoquotidiano : Consiglio Ue sui migranti, Conte: “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo: Angela Merkel si presenta col governo a… - GDF : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe #Conte, premia con la #Medaglia di bronzo al valore della #GuardiadiFinanza i… - RaiNews : #Merkel: aiuteremo l'Italia sui migranti. #Conte: 'Servono soluzioni Ue o finisce Schengen'. L'immigrazione al cent… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Unitaliano sui 3di euro che l’Europa darà nei prossimi due annidi Recep Tayyip Erdogan per gestire ie non farli arrivare in Ue. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi durante ilUe. Più presumibilmente, però, si tratta solo di una partita a scacchi giocata dal governo italiano per guadagnare terreno altrove e usare i soldi in fondi più importanti per. L’escalation diplomatica è finalizzata, dal lato italiano, ad ottenere 1,2di euro per finanziare il Trust Fund Europa-Africa (Eutf): è il fondo che copre i progetti europei per bloccare il flusso migratorio dai Paesi africani. Non solo: il primo ministro Giuseppe Conte vorrebbe anche un fondo di emergenza per la Libia, per quanto ancora non sia chiaro quale sarebbe il governo in grado di gestire questi aiuti. Ladi far saltare il banco con la, dove ...