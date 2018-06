Consiglio Ue sui migranti | Conte | “Oggi c’è in gioco l’Europa” E non solo | Angela Merkel

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui“sono ini valori dell’Europa unita“. Aleuropeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppee dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del“inadeguato”. Ma la realtà si annuncia diversa. Difficilmente la riforma del trattato sarà sul tavolo. In più i leader europei saranno chiamati a trovare una soluzione in grado scongiurare la crisi che rischia di far cadere il governo in Germania. Il tentativo che il premier italiano vorrebbe fare sarebbe quello di codificare quanto già avvenuto con la nave della ong Lifeline, accolta da Malta in cambio dell’impegno di 8 Paesi Ue a farsi carico di una parte ...