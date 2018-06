Consiglio Ue su migranti e Brexit | decisivo per futuro Merkel

Migranti - oggi il Consiglio Europeo. Merkel : "Avanti con una coalizione dei volonterosi" : 11.30 - La Germania si trova sull'orlo di una crisi a causa delle divisioni interne sulla gestione dei flussi migratori e il Consiglio Europeo di Bruxelles è visto come la prova definitiva del governo di Angela Merkel, in lotta aperta col ministro dell'Interno Horst Seehofer.La cancelleria, a poche ore dall'avvio delle discussioni a Bruxelles, si è detta pronta a stringere delle coalizioni con quanti Paesi vorranno aderire, a cominciare da ...

Al via a Bruxelles il Consiglio più difficile. Merkel : "Sui migranti si decide destino della UE" : Altri temi all'ordine del giorno sicurezza e difesa, economia e finanza. I leader dell'Ue riuniti a Bruxelles si occuperanno inoltre di Brexit e della zona euro. Il summit inizia alle ore 14. Alle 15.

Consiglio Ue a Bruxelles - vertice migranti/ Ultime notizie : cosa chiede l’Italia per superare trattato Dublino : migranti, Consiglio Ue a Bruxelles: il vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Oggi il Consiglio Ue sui migranti. Merkel : “Senza accordo avanti con coalizione di volenterosi” : «Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3». Angela Merkel parlando al Bundestag, detta i punti chiave in vista del Consiglio europeo di Oggi dedicato all’emergenza migranti. La cancelliera ha anche sottolineato che «chi chiede asilo non può scegliers...

Consiglio Ue sui migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Migranti - Italia pronta a bloccare conclusioni del Consiglio Ue : Migranti, Italia pronta a bloccare conclusioni del Consiglio Ue Migranti, Italia pronta a bloccare conclusioni del Consiglio Ue Continua a leggere L'articolo Migranti, Italia pronta a bloccare conclusioni del Consiglio Ue proviene da NewsGo.

Migranti - Italia pronta a bloccare conclusioni Consiglio Ue/ Conte : "Spartiacque" - Tajani "ignorato Pe" : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:15:00 GMT)

MIGRANTI - ITALIA PRONTA A BLOCCARE CONCLUSIONI Consiglio UE/ Conte : "In gioco i valori dell'Europa unita" : MIGRANTI, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del CONSIGLIO Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:55:00 GMT)

Migranti - Conte : "Superare regolamento di Dublino"/ Vigilia Consiglio Ue : "Europa più forte solo se equa" : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:29:00 GMT)

MIGRANTI - CONTE : “TRATTATO DUBLINO VA SUPERATO”/ Vigilia Consiglio Ue : Camera - bagarre contro la Boldrini : MIGRANTI, Giuseppe CONTE alla Camera: "il trattato di DUBLINO va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:25:00 GMT)

Migranti - Conte alla Camera : “trattato Dublino va superato”/ Al Consiglio Ue il premier terrà la linea-Salvini : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:14:00 GMT)

Il premier alla Camera alla vigilia del Consiglio Ue : 'Migranti - ecco come supereremo Dublino' : Il Governo, 'in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles. ' Il ...

Giuseppe Conte : Consiglio europeo "spartiacque" - sui migranti "in gioco i valori dell'Europa" : Il Governo "in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta", sulla migrazione "sono in gioco i valori dell'Europa unita, e l'Italia continuerà a fare la sua parte perché l'Europa sia all'altezza del suo compito" e perché il vertice di Bruxelles sia "uno spartiacque" per un'Europa "più forte, più giusta e più equa".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio ...

Migranti - Conte in Parlamento in vista del Consiglio Ue 'Può essere spartiacque - andare oltre regolamento di Dublino' : Roma - Il governo italiano 'in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a ...