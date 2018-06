Consiglio Europeo | Conte | Spartiacque per l' Italia

Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio Europeo : “Senza la parte sui migranti non si va avanti” : Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio Europeo: “Senza la parte sui migranti non si va avanti” Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blocca il voto relativo alle conclusioni del Consiglio Europeo. “Senza la parte sui migranti, niente voto”, ha diciarato Conte. Il presidente Juncker ha annullato la conferenza stampa prevista per questa […] L'articolo Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio ...

Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio Europeo : “Senza la parte sui migranti non si va avanti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blocca il voto relativo alle conclusioni del Consiglio Europeo. "Senza la parte sui migranti, niente voto", ha diciarato Conte. Il presidente Juncker ha annullato la conferenza stampa prevista per questa sera e la situazione appare decisamente delicata. Qualora il superamento del regolamento di Dublino dovesse subire nuovi stop, l'area Schengen sarebbe a rischio.Continua a leggere

Tutto quello che c’è da sapere sul Consiglio europeo : Il 28 e 29 giugno a Bruxelles si riuniscono i capi di stato e di governo dei paesi membri dell’Unione europea per discutere delle politiche migratorie dell’Unione. Leggi

Migranti - Conte al Consiglio Europeo : "Incontro spartiacque per l'Italia - basta solidarietà a parole" : Il Presidente del Consiglio italiano è arrivato nella sede del Consiglio Europeo a Bruxelles, dove si svolgerà il vertice con i 28 Capi del Governo dell'Unione Europea. Conte ha parlato brevemente con i cronisti, confermando l'importanza di questa riunione: "sarà uno spartiacque, per quanto ci riguarda. E per quanto mi riguarda sono disponibile a trarne tutte le dovute conseguenze".I partner europei sono chiamati ad ascoltare le richieste ...

Orban al Consiglio Europeo : "Fermare invasione per restaurare democrazia" : "Fermare l'invasione". Il premier ungherese Viktor Orban a margine del Consiglio europeo ha ribadito la sua linea dura sull'immigrazione, "necessaria per restaurare la democrazia". La gente chiede due cose", ha spiegato Orban: "la prima è non più migranti che entrano, cioè fermarli. La seconda è che quelli che sono dentro devono essere riportati indietro. Questa è la volontà del popolo. Per restaurare la democrazia europea dobbiamo muoverci in ...

Conte : pronti a bloccare conclusioni del Consiglio europeo : Bruxelles, 28 giu. , askanews, Il 'veto' sulle conclusioni del Consiglio europeo 'è un'ipotesi che non voglio nemmeno considerare ma certo, se si arriva a quel punto per parte mia non arriverò a ...

Oggi il Consiglio Europeo sui migranti. Tusk ai capi di Stato : “Dobbiamo decidere chi entra in Ue” : Si aprono Oggi a Bruxelles i lavori del Consiglio europeo che affronterà soprattutto il tema dei migranti. L'Italia presenterà dieci punti, ma alcuni di questi potrebbero non essere discussi, come la riforma del regolamento di Dublino. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nella sua lettera ai capi di Stato in vista del vertice, ha chiesto di decidere chi può entrare in Ue.Continua a leggere

Migranti - oggi il Consiglio Europeo. Merkel : "Avanti con una coalizione dei volonterosi" : 11.30 - La Germania si trova sull'orlo di una crisi a causa delle divisioni interne sulla gestione dei flussi migratori e il Consiglio Europeo di Bruxelles è visto come la prova definitiva del governo di Angela Merkel, in lotta aperta col ministro dell'Interno Horst Seehofer.La cancelleria, a poche ore dall'avvio delle discussioni a Bruxelles, si è detta pronta a stringere delle coalizioni con quanti Paesi vorranno aderire, a cominciare da ...

Tutti i nodi del Consiglio europeo : Roma, 27 giu.(AdnKronos) – La revisione del regolamento di Dublino, la lotta all’immigrazione illegale, la regolamentazione delle piattaforme di sbarco ed il controllo efficace delle frontiere esterne dell’Ue. Sono questi alcuni degli argomenti che saranno sul tavolo del Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Sarà, infatti, il tema dell’immigrazione il focus del vertice a cui parteciperanno i capi di ...

Tutti i nodi del Consiglio europeo : ... dovrebbero essere intensificati "gli sforzi per fermare i trafficanti che operano dalla Libia o in altri luoghi" mentre precondizione per avere una politica Ue funzionante sulle migrazioni è "un ...

Conte alla Camera in vista del Consiglio Europeo : «Le coste italiane sono Europa» : Dal finanziamento del Trust Fund Africa al rafforzamento delle frontiere : il premier illustra la proposta italiana portata al vertice dei 16 Paesi dell’Unione europea

Giuseppe Conte : Consiglio Europeo "spartiacque" - sui migranti "in gioco i valori dell'Europa" : Il Governo "in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta", sulla migrazione "sono in gioco i valori dell'Europa unita, e l'Italia continuerà a fare la sua parte perché l'Europa sia all'altezza del suo compito" e perché il vertice di Bruxelles sia "uno spartiacque" per un'Europa "più forte, più giusta e più equa".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio ...