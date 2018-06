Consiglio dei ministri | slitta il decreto dignità | non ci sono le coperture Ma Di Maio

I lavoratori dei Centri per l'impiego al Consiglio regionale : "Uguale trattamento per stabilizzati e precari" : Uguale trattamento per i precari e per chi ha un contratto a tempo indeterminato. Lo hanno chiesto oggi i lavoratori dei Centri per l'impiego, auditi in Consiglio regionale del Piemonte. Presenti il ...

Musei - Consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono cittadini dell’Unione Europea” : I manager stranieri possono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato, Assmann ...

Direttori stranieri dei musei : via libera del Consiglio di Stato : Direttori stranieri dei musei: via libera del Consiglio di Stato L'Adunanza Plenaria ha accolto il ricorso del ministero dei Beni Culturali: legittima la nomina di Peter Assman a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. L’ex ministro Franceschini: "Vicenda definitivamente chiusa" Parole chiave: ...

Clima : dal Consiglio Ue l’ok al monitoraggio delle emissioni dei camion : Il Consiglio Ambiente dell’Ue ha adottato il regolamento sul controllo e la comunicazione delle emissioni di C02 e sul consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti. Il sistema di monitoraggio è il punto di partenza per la proposta legislativa presentata dalla Commissione Ue lo scorso maggio, e oggi illustrata ai ministri, che fissa obiettivi di riduzione sulle emissioni dei veicoli pesanti, in particolare entro il 2025 il 15% in meno ...

Sposarsi a Parma : Teatro Regio - Consiglio Comunale - Casa dei Matrimoni - Casa della Musica : Stagione di Matrimoni. Per le coppie che devono organizzare il giorno del “sì” il Comune di Parma propone interessanti location

Usa lasciano Consiglio dei diritti umani dell'Onu/ Mosca - "volgare cinismo - decisione errata" : Usa lasciano Consiglio dei diritti umani dell'Onu: ultime notizie, decisione clamorosa dell'amministrazione di Donald Trump. Nikki Haley, "costante e patologica campagna contro Israele"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Onu - gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei diritti umani in segno di protesta : Dopo mesi di minacce e mentre il mondo è ancora sotto choc per gli audio dei bambini strappati alle famiglie messicane nei centri immigrazione, gli Stati Uniti mantengono la promessa ed escono dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. La decisione, annunciata martedì 19 giugno dall’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley e dal segretario di stato Mike Pompeo è un segno di protesta dell’amministrazione Trump per ...

