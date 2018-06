Concorso Dirigente scolastico 2018 | la diffida al MIUR da parte di MSA

scuolainforma

(Di giovedì 28 giugno 2018) Le prove preselettive per ilhanno una data: il primo test si terrà il prossimo 23 Luglio. Tuttavia, per il professor Luciano Scandura (coordinatore nazionale dell’Associazione MSA) questa data non è consona a causa del poco tempo che gli aspiranti dirigenti hanno per potersi preparare in maniera opportuna alle preselettive. … L'articolo: laaldadi MSA proviene da Scuolainforma.