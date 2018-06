: Il Papa crea 14 cardinali: i volti e le storie - Avvenire_Nei : Il Papa crea 14 cardinali: i volti e le storie - CyberNewsH24 : #Concistoro,Papa:no a gelosie e intrighi - TelevideoRai101 : Concistoro,Papa:no a gelosie e intrighi -

Ilmette in guardia i nuovi cardinali da""e"di palazzo". Nel, durante il quale ha ordinato 14 nuovi cardinali,Bergoglio avverte:"Ricerca dei primi posti,invidie,,aggiustamenti e accordi" appartengono a una "logica che non solo logora e corrode da dentro i rapporti", ma "chiude e avvolge in discussioni inutili e di poco conto". "Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore", dice citando Marco e aggiunge: "Nessuno di noi deve sentirsi 'superiore' ad alcuno".(Di giovedì 28 giugno 2018)