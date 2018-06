Con Xiaomi Xiaoshun anche i pattini per bambini diventano intelligenti

Xiaomi Mi Max 3 Pro Con Snapdragon 710 nei primi leak - e presto un nuovo evento Xiaomi : Xiaomi Mi Max 3 Pro compare, probabilmente per errore, sul sito ufficiale, svelando la presenza di uno Snapdragon 710, mentre Xiaomi sta preparando un nuovo evento globale. L'articolo Xiaomi Mi Max 3 Pro con Snapdragon 710 nei primi leak, e presto un nuovo evento Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceverà Android 8.1 Oreo Con EMUI 9.5 il 29 giugno in India : Dall'India arriva la notizia dell'imminente rilascio di Android 8.1 Oreo con MIUI 9.5 per lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Ecco Xiaomi Redmi 6 Pro - l'ennesimo medio gamma cinese Con notch e Snapdragon 625 : Xiaomi pronta ad aggredire un'altra volta la fascia medio bassa del mercato, presidiata con forza da anni grazie a prodotti dall'ottimo rapporto qualità prezzo

Tre mette in palio prodotti Xiaomi giocando Con Area Clienti 3 : Tre lancia un concorso che mette in palio premi Xiaomi agli utenti che giocheranno su Area Clienti 3, l'applicazione ufficiale dell'operatore telefonico.

Oppo - cos'è?/ Il marchio cinese di telefonia mobile sbarca in Europa - come Xiaomi è pronto a Conquistarla : Oppo, cos'è? Il marchio cinese di telefonia mobile sbarca in Europa e come il suo diretto competitor, Xiaomi, è pronto a invadere il mercato italiano con delle sorprese davvero interessanti.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Anche il pallone da calcio diventa intelligente : ecco Xiaomi Insait Joy - Con tanto di app : Siamo in piena Coppa del Mondo di calcio e Xiaomi ne approfitta per lanciare il suo pallone intelligente, con tanto di companion app da installare sullo smartphone.

Xiaomi Mi Band 3 è disponibile su GearBest a soli 34 euro Con spedizioni a breve : Xiaomi Mi Band 3 continua a scendere di prezzo e ora può essere acquistata a 34 euro, con le spedizioni che inizieranno già la prossima settimana.

Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 in Super offerta Con spedizione dall’Europa : Il Notebook Xiaomi per eccellenza è Super scontato in questi giorni su GearBest dove potremo comprare il Mi Notebook Air 13.3 a soli 650 euro nella versione più potente con CPU Intel Core i7, 8GB di RAM e 256GB di SSD Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 a soli 659 euro L’offerta che abbiamo selezionato per […]

Tanti smartphone Xiaomi in promozione su Lightinthebox - Con prezzi eccezionali : Scopriamo alcune interessanti offerte di Lightinthebox, alcune delle quali disponibili dai magazzini europei, altre con ottimi codici sconto.

Prime impressioni su Xiaomi Mi 8 : raffinato ma Con qualche gatta da pelare : Stiamo provando Xiaomi Mi 8 e ci sta piacendo parecchio, eccezion fatta per un particolare davvero mal pensato e limitante: il notch. Guardate come Xiaomi l'ha implementato, non vi sembra ci sia da sistemare qualcosa?

Ecco gli Xiaomi che Con la MIUI 10 riceveranno la Portrait Mode Con una sola fotocamera : Qualche giorno fa Xiaomi ha annunciato ufficialmente la MIUI 10 Global e, grazie al nuovo aggiornamento software, accanto a tutte le altre novità, numerosi device (ma non tutti) riceveranno la Portrait Mode con una sola fotocamera. Xiaomi ha anche promesso che presto alla lista iniziale se ne aggiungeranno altri.

Xiaomi presenta lo spazzolino elettrico Dr Bei Con tecnologia ultrasonica e prezzo accattivante : Xiaomi presenta un nuovo spazzolino elettrico nella propria piattaforma di crowdfunding, a un prezzo decisamente competitivo e dalle funzioni interessanti.

Xiaomi India annuncia Xiaomi Redmi Y2 - lo smartphone dedicato ai selfie Con tanta AI : Con un evento tenutosi oggi in India, Xiaomi ha presentato il nuovo smartphone destinato agli amanti del selfie, Xiaomi Redmi Y2.

Xiaomi Mi 8 sbarca su GearBest Con tanti altri prodotti Xiaomi in offerta : Arriva anche Xiaomi Mi 8 su GearBest, anche se non ci sono ancora le date esatte. Nel frattempo però trovate moltissime offerte legate ad altri prodotti Xiaomi e prezzi interessanti per nuovi e vecchi utenti.