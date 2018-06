Con Snai Mike Tyson torna sul ring

ConSOB : via libera a OPA su azioni Snaitech : Teleborsa, - Via libera di CONSOB al documento relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria promossa da Pluto , Italia, sulle totalità delle azioni Snaitech. L'OPA partirà il prossimo ...

ConSOB : via libera a OPA su azioni Snaitech : Via libera di CONSOB al documento relativo all' Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria promossa da Pluto , Italia, sulle totalità delle azioni Snaitech . L' OPA partirà il prossimo martedì 26 ...

Snaitech - l'Offerta Pubblica di Acquisto di Pluto è Congrua : Teleborsa, - l'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria promossa da Pluto , Italia, S.p.A. sulla totalità delle azioni Snaitech in circolazione, a fronte di un corrispettivo unitario pari ad Euro 2,...

Snaitech - l'Offerta Pubblica di Acquisto di Pluto è Congrua : L' Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria promossa da Pluto , Italia, S.p.A. sulla totalità delle azioni Snaitech in circolazione, a fronte di un corrispettivo unitario pari ad Euro 2,19 , è stata ...

Snai : Argentina favoritissima Contro l’Islanda : A guardare le quote è un testa-coda: Argentina-Islanda, in programma domani, si presenta con un pronostico molto squilibrato in favore dell’albiceleste. Almeno stando ai quotisti Snai che vedono la vittoria della Seleccion a a 1,30, contro il successo islandese che vale 11 volte la scommessa. Ad alta quota anche il pareggio, a 5,25. La stella, manco a dirlo, è Lionel Messi: il suo gol nel debutto è ritenuto più che probabile e dato a 1,85. ...

Snai : Argentina favoritissima Contro l’Islanda : A guardare le quote è un testa-coda: Argentina-Islanda, in programma domani, si presenta con un pronostico molto squilibrato in favore dell’albiceleste. Almeno stando ai quotisti Snai che vedono la vittoria della Seleccion a a 1,30, contro il successo islandese che vale 11 volte la scommessa. Ad alta quota anche il pareggio, a 5,25. La stella, manco a dirlo, è Lionel Messi: il suo gol nel debutto è ritenuto più che probabile e dato a 1,85. ...

Isis - progettava attentato Contro principe George/ Husnain Rashid si dichiara colpevole : rischia l’ergastolo : Isis, un uomo di 32 anni, Husnain Rashid, progettava attentato terroristico contro il piccolo principe George: accuse pesantissime e processo in corso. La confessione e i rischi.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:16:00 GMT)

L’app Fitness Femminile allena i principali gruppi muscolari Con video dimostrativi della campionessa Victoria Ciudesnaia : Fitness Femminile è un'applicazione che permette di allenare i principali gruppi muscolari delle donne: addominali, dorsali, bicipiti, glutei, petto, gambe, spalle e tricipiti con programmi pre-impostati in base ad ogni forma del corpo: clessidra, mela, triangolo rovesciato, banana e pera, con le immagini e i video dimostrativi della campionessa europea di bodyFitness Victoria Ciudesnaia. L'articolo L’app Fitness Femminile allena ...