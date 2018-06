Comunicato stampa AID | la Settimana Nazionale della Dislessia

Mida Precari : Comunicato stampa : L’associazione Mida Precari, attiva nella questione dei diplomati magistrale, ha avuto un incontro con i sindacati. L’evento ha avuto luogo in Parlamento grazie all’interessamento di Fratelli d’Italia. Si è trattato di una proficua occasione per mettere sul tavolo le diverse proposte. Il riassunto dei temi sviluppati durante l’incontro è stato successivamente sintetizzato in un video […] L'articolo Mida ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.4 : , Esame preliminare, Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, un decreto legislativo che dà attuazione all'articolo 1, comma 4,...

Comunicato stampa congresso Andes : “Per la sicurezza degli eventi pubblici serve modello più condiviso” : “serve un nuovo modello di sicurezza, non più impartito esclusivamente da direttive ministeriali ma condiviso da tutte le parti interessate. E lo schema di gestione degli stadi deve essere replicato anche per gli eventi in piazza”. Sono questi i due temi principali sviluppati durante il XIX congresso annuale dei soci A.N.DE.S, l’associazione nazionale delegati alla sicurezza, che si è svolto il 12 e 13 giugno allo stadio San Paolo di ...

Aida Nizar e Loredana Lecciso al Trono Over? Il Comunicato stampa! : Da alcuni giorni circola la notizia che due dame molto popolari sono candidate al prossimo Trono Over di Uomini e Donne. Le due dame sarebbero nientemeno che Aida Nizar, la logorroica ed esplosiva concorrente del Grande Fratello 2018, e Loredana Lecciso, ex di Al Bano e fresca di rottura. La notizia ha subito scaldato gli animi e scatenato da una parte commenti di apprezzamento e dall’altra altrettante critiche. Ma ecco il colpo di scena, un ...

Grande Fratello 15 : gli sponsor in fuga dal reality. Il Comunicato stampa di Bella Oggi : Il Grande Fratello 15 al centro della bufera: gli sponsor principali del reality di canale 5 sono in fuga! Non accettano che atti di bullismo possano passare come la normalità e si dissociano dal programma condotto da Carmelita D’Urso. Grande Fratello 15: il comunicato stampa di Bella Oggi Uno tra gli sponsor più rappresentativi del reality è l’azienda di Make Up, Bella Oggi. Ieri sera ha postato sulla piattaforma di Mark Zuckerberg (facebook) ...

Comunicato stampa P. C. Piogge - temporali e vento forte da nord a sud : Una depressione già attiva sulla Sardegna nelle prossime ore tenderà a portarsi sul basso Tirreno, apportando condizioni di maltempo sul resto dell’Italia, specialmente sul meridione, sul medio adriatico, su Emilia-Romagna e Piemonte. I venti continueranno ad essere sostenuti ovunque, in particolare al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con […]

Amici 2018 : Comunicato stampa : Biondo è nei guai? : Resta teso il clima tra Biondo, l’allievo di Amici ed Heater Parisi. Dopo la discussione tra i due avvenuta in diretta durante la terza puntata, la produzione è intervenuta attraverso un comunicato stampa. Quali decisioni saranno prese? A voi scoprirlo! In seguito alla lite in diretta avvenuta tra la ballerina Heater Parisi ed il cantante Biondo, durante la terza puntata del talent show “Amici”, la produzione ha pensato bene di ...