Come guadagna Holiday Pirates - la bacheca degli “affari” per turisti : David Armstrong, amministratore delegato di Holiday Pirates Senza un euro di pubblicità in Google, Pirati in viaggio, la bacheca web e social di vacanze a prezzi acchiappa clic, è diventata un’azienda da 362 milioni di euro di fatturato. Holiday Pirates, questo il nome della società tedesca che gestisce dieci portali gemelli in sette lingue, dal 2012 ha fatto affari rilanciando in rete le offerte viaggio più convenienti di agenzie viaggio ...

Google - ecco Come fa «Big G» a guadagnare una montagna di soldi : Il colosso del web basa il suo business per grande parte sulla pubblicità, grazie alla raccolta meticolosa dei nostri dati personali e delle nostre consuetudini di navigazione. Ma, negli ultimi anni, ha aumentato i ricavi da altre fonti. ecco quali ...

Gli avvocati guadagnano 38mila euro l'anno - Come venti anni fa : Quanto guadagnano gli avvocati? Le entrate medie annue degli iscritti alla Cassa di previdenza forense nel 2015 sono risultate uguali a quelle registrate vent'anni prima, 'tanto da provocare una ...

Gli avvocati guadagnano 38mila euro l'anno - Come venti anni fa : Quanto guadagnano gli avvocati? Le entrate medie annue degli iscritti alla Cassa di previdenza forense nel 2015 sono risultate uguali a quelle registrate vent'anni prima, 'tanto da provocare una ...

Come cambia la vita di Marco Cecchinato? Il nuovo ranking ATP e quanti soldi ha guadagnato al Roland Garros : l’Italia ha un top player : Marco Cecchinato non è riuscito a realizzare l’impresa ed è stato sconfitto da Dominik Thiem nella semifinale del Roland Garros 2018. Il sogno italiano si è fermato sul più bello ma il tennista palermitano è entrato in una nuova dimensione: per una settimana, grazie ai colpacci confezionati contro David Goffin e Novak Djokovic, è stato lo sportivo italiano più chiacchierato e ricercato. Il siciliano ha disputato un torneo meraviglioso ...

Ma Come fa Iliad a guadagnare dalle tariffe low cost? : Benedetto Levi, ad di Iliad Italia Scontando il prezzo di euro in euro, settimana scorsa l’amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha svelato la tariffa low cost con cui la compagnia telefonica francese ha debuttato nel Belpaese: 5,99 euro. I prezzi stracciati sono la firma di Iliad. Nel 2011 in Francia il fondatore, Xavier Niel, si è presentato al mercato offerte a 2 euro al mese. Roba da far impallidire i ...

Titoli di Stato italiani a prezzo di saldo : ecco le occasioni e Come guadagnarci : L’attenzione torna alta sui Titoli di Stato del nostro Paese. Lo spread, il differenziale tra il nostro Btp a dieci anni e il Bund tedesco, è risalito sopra quota 200 punti e ha così riacceso le preoccupazioni di chi ha da parte qualche risparmio di famiglia. Lo spread registra la fiducia degli investitori sul nostro Paese e le fiammate di questi u...

Come guadagnare con Instagram : La crescita di Instagram negli ultimi anni è stata impressionante, soprattutto se la si confronta con gli altri social network. Non sono cresciuti solo gli utenti attivi, che sono oltre 600 milioni ogni mese, ma anche il tempo di permanenza e l’uso quotidiano di questo social da parte degli utenti è altissimo. Grazie a queste prerogative, Instagram ha di fatto creato anche dei lavori veri e propri, Come l’influencer, che sono anche ...

Car sharing tra privati : Come guadagnare con l'auto quando non la usi : Genial Move e Auting sono le prime startup italiane che fanno car sharing tra privati. La condivisione permette di guadagnare fino a 30 euro al giorno

Car sharing tra privati : Come guadagnare con l’auto quando non la usi : Chiavi auto Dare la propria auto ad estranei per qualche giorno, invece che lasciarla nel box, e ottenere un compenso che alla lunga può ripagare spese fisse come l’assicurazione: è il car sharing peer to peer, tra privati. In Italia due piattaforme hanno investito su questa nuova nicchia di mercato. La prima è Auting, società bolognese in strada dal maggio 2017 e che conta oggi cinquemila utenti e quasi mille vetture. La seconda è la milanese ...

Come guadagnare con lo smartphone : C'è un'applicazione per smartphone Android e iOS che sta letteralmente spopolando nelle ultime settimane: il suo nome è HQ Trivia e non è altro che un quiz con domande di cultura generale che vengono ...

Come Facebook e Google ci guadagnano dalla legge europea sulla privacy : Nato per tutelare i cittadini, il regolamento europeo sui dati rischia di favorire il duopolio del social network e di Big G. E di schiacciare una concorrenza che non può permettersi «l’esercito» di avvocati e tecnici pagati dai due giganti californiani ...