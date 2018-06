Colabello PD Roma | Avanti tutta ma senza Direzione

romadailynews

(Di giovedì 28 giugno 2018) “Oggi una giornata di passione per i democratici di. Da un lato il Presidente della Regione Zingaretti si riunirà in piazza con i vincenti nei Municipi dall’altra arrivano dichiarazioni dell’ex Commissario della Federazione Orfini di critica al modello Lazio e c’è addirittura un deputato che fa autocritica su Marino benché vicinissimo al ormai da 4 mesi dimissionario Segretario nazionale Renzi. Macchinemaquindi, nel vero senso della parola. Infatti in tutto questo, come denuncio da settimane, manca qualsiasi cenno di vita da parte degli organismi dirigentini che non riuniscono launico vero luogo dove svolgere una discussione senz’altro dura e urgente”. A dichiararlo in una nota Julian, Consigliere del Municipio14 Monte Mario e membro delladel PD ...