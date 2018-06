Cocktail & caffé | i «nuovi classici» dell’estate milanese

vanityfair

: vediamo che cocktail fa - minseoknini : vediamo che cocktail fa - EleonoraPavan1 : Poco fa apro fb perché una notifica diceva 'abbiamo un video per te'. Apro, è un video commemorazione sui gruppi ai… - Mostly_H4rmless : @only_redblack L'espressione di morte interiore di chi ha appena scoperto che i cocktail a Milano costano il doppio. -

(Di giovedì 28 giugno 2018) «Ci vediamo per uno per un aperitivo?» E perché non incontrarsi per entrambi? Ci ha pensato Lavazza, che ha chiesto ai barman della Campari Academy di realizzare quattro, ispirati ai grandi, nel Lavazza Flagship Store di piazza San Fedele a Milano, un ampio spazio dedicato al caffè in tutte le sue forme. Un incontro tra due grandi brand del Made in Italy che coinvolge idealmente due città, Milano e Torino, ricche di storia ma rivolte al futuro, sempre alla ricerca delle nuove tendenze del food; beverage. Per gli appassionati di mixology e per gli amanti del rito dell’aperitivo, ecco i drink da provare in esclusiva nel nuovo dehor del Flagship Store, poco distante dal Teatro alla Scala e dal Duomo: Il Negroni Cold Brew, creato per unire i due mondi del caffè e degli spirits: qui il Negroni è arricchito dalla nota del Barolo chinato, eccellenza ...