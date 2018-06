Clima | Icao approva lo schema sulle emissioni di aviazione

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) Passo avanti del consiglio dell’Organizzazione internazionale dell’civile () sui principali standard internazionali con l’adozione dellodi misura globale denominato ‘Sistema di compensazione e riduzione delledi carbonio del trasporto aereo internazionale’ (CORSIA). L’adozione dello– si legge in una nota dell’– raggiunta al summit internazionale in corso a Montreal, in Canada, “è decisiva per aiutare gli Stati e le compagnie aeree ad attuare loCorsia con le previste scadenze“, ha sottolineato il presidente del consiglio dell’Olumuyiwa Benard Aliu. “Questo riguarda in special modo lodi monitoraggio, copertura e verifica, che descrive nel dettaglio quello che va fatto, da chi, a partire dalla raccolta di informazionidi Co2 ...