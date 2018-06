Cine&Comic Fest 2018 | a Genova dal 4 all’8 luglio

Cine&Comic Fest 2018 : ecco il programma delle anteprime e le modalità per partecipare - Best Movie : Ride è un thriller mozzafiato sugli sport estremi. Italianissimo ma girato in lingua inglese, il film è diretto da Jacopo Rondinelli e scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente da Fabio ...

Cine&COMIC FEST II - Dal 4 all'8 luglio al Porto Antico di Genova : CINE&COMIC FEST fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo, l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

Cine&Comic Fest 2018 : in anteprima 12 Soldiers - La settima musa e le prime immagini del thriller Ride - Best Movie : ... di Mine , sarà il protagonista di un panel in cui presenterà un contenuto esclusivo tratto da Ride , qui il trailer, , il nuovo, attesissimo thriller mozzafiato sugli sport estremi diretto da Jacopo ...

Cine&Comic Fest 2018 : in anteprima 12 Soldiers e La settima musa - Best Movie : ... di Mine , sarà il protagonista di un panel in cui presenterà un contenuto esclusivo tratto da Ride , qui il trailer, , il nuovo, attesissimo thriller mozzafiato sugli sport estremi diretto da Jacopo ...

Cine&COMIC FEST 2 - A Genova dal 4 luglio : CINE&COMIC FEST fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo, l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...