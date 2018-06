Cina - Stop ai maxi ingaggi per le star

Cina : no a stop import petrolio da Iran : 15.51 La Cina ha respinto la proposta Usa di bloccare l'import di petrolio dall' Iran, parte portante delle nuove sanzioni contro Teheran a seguito del ritiro americano dall'accordo sul nucleare del 2015. Pechino continuerà a cooperare sull' energia con i paesi del Medio Oriente, precisa il portavoce ministero Esteri, Lu Kang. "Non dovremmo essere criticati neanche se manteniamo i normali scambi con l'Iran in campo, incluso quello ...

Washington discuterà con Cina e India lo stop alle forniture petrolifere dall'Iran - : Gli Stati Uniti discuteranno con la Cina e l'India lo stop totale ai loro acquisti di petrolio dall'Iran, ha riferito ai giornalisti un funzionario altolocato del Dipartimento di Stato americano. "Per ...

L’appello di Tiziano Ferro su Facebook : “Stop alle torture e alla macellazione di cani in Cina. Fermiamo questa barbarie” : Tiziano Ferro, in un video pubblicato su Facebook, lancia un appello per dire basta all’uccisione di migliaia di cani che si verifica ogni anno, in Cina, in occasione del Festival di Yulin, che si celebra nel giorno del solstizio d’estate. “Chiediamo all’ambasciata cinese in Italia di fermare questa barbarie, perché la civiltà possa regnare”. Oggi, 21 giugno, c’è stato un presidio di protesta proprio di fronte ...

Nord Corea - Usa-Cina : “Via le sanzioni solo dopo stop nucleare” : Nord Corea, Usa-Cina: “Via le sanzioni solo dopo stop nucleare” Nord Corea, Usa-Cina: “Via le sanzioni solo dopo stop nucleare” Continua a leggere L'articolo Nord Corea, Usa-Cina: “Via le sanzioni solo dopo stop nucleare” proviene da NewsGo.

Cina - verso lo stop del controllo delle nascite. “Ma non basta per evitare effetti dell’invecchiamento della popolazione” : Pechino ha intenzione di abolire il controllo delle nascite già a partire dalla fine di quest’anno. Lo rivela uno scoop di Bloomberg, secondo il quale il Consiglio di Stato avrebbe commissionato uno studio per determinare le ripercussioni della sospensione della controversa politica che negli ultimi quarant’anni ha permesso alla Cina di diventare la seconda economia mondiale, macchiandosi tuttavia di sistematiche violazioni dei diritti ...

Dazi - Mnuchin : stop fino accordo con Cina : 17.19 La sospensione dei Dazi sui mercati americani e cinesi è stata confermata dal segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, all'indomani dell'annuncio di un accordo di principio tra i due Paesi per ridurre il deficit commerciale americano. Evocando un'intesa per "sospendere i Dazi",Mnuchin ha detto alla Fox "Abbiamo trovato un accordo quadro". Se la Cina non rispetterà i suoi impegni il presidente "potrà sempre decidere di rimettere in ...

Cina - stop istruttoria import cereale Usa : ANSA, - PECHINO, 18 MAG - La Cina ha deciso di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all'import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori come il "moutai", per motivi di "pubblico ...

Censurato in Cina Eurovision Song Contest - stop a trasmissione : ... ESC, per i cinesi, dopo che uno dei principali network del paese ha pensato di censurare i riferimenti alla cultura gay in una delle manifestazioni più apprezzati dal mondo LGBT. Lo racconta oggi la ...

Torino - stop a due bimbi non vacCinati. "Non possono frequentare l'asilo" : La preside ha notificato il divieto di frequenza alle famiglie. "A casa fino a quando non saranno in regola". Casi analoghi a Collegno

MILAN - MIRABELLI SOTTO ACCUSA/ Elliott - "affiancatelo o sostituitelo" : e dalla Cina stoppano Bernard : MILAN, MIRABELLI SOTTO ACCUSA: il diktat di Elliott, "affiancatelo o sostituitelo". E anche dalla Cina mettono in dubbio le capacità di MIRABELLI: stoppato l'acquisto di Bernard...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:18:00 GMT)

Alfie Evans - rinviato stop ai macchinari/ Italia concede cittadinanza al bimbo : Enoc “viCinanza del Papa” : Alfie Evans, i medici di Liverpool gli staccano la spina? Genitori ottengono rinvio per un cavillo dopo sentenza Corte Strasburgo e Alta Corte inglese. Italia concede la cittadinanza(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:28:00 GMT)

Nord Corea - stop ai test missilistici : le reazioni di Cina e Giappone : Probabilmente è un passo avanti verso la pace, oppure una strategia. Sta di fatto che il dittatore Nord-Coreano Kim Jong-un ha annunciato alla nazione e a tutto il mondo che vuole sinceramente porre fine ai test missilistici che negli ultimi mesi hanno spaventato il mondo. Questo perché Kim vorrebbe concentrare le sue energie allo sviluppo economico della Corea del Nord. Sembra che il clima da guerra fredda si sia 'intiepidito', ma non tutti ...