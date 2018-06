Cina | Pechino intende ignorare le richieste Usa di bandire il petrolio iraniano

Cina-Usa - Jim Mattis a Pechino/ Guerra dazi - il capo del Pentagono in visita da Xi Jinping : Cina-Usa, Jim Mattis a Pechino: ultime notizie, il capo del Pentagono farà visita all'istituzione cinese per distendere il clima dopo Guerra dei dazi.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:54:00 GMT)

Scontro Usa-Cina - Ft : “Ora Trump vuole limitare gli investimenti di Pechino nelle società Usa” : Nuova clamorosa escalation in arrivo nel braccio di ferro Washington-Pechino. L’amministrazione Trump si prepara a imporre limiti agli investimenti cinesi in società americane attive nei settori identificati da Pechino come priorità nel piano Made in China 2025. Lo sostiene il Financial Times che cita alcune fonti, secondo le quali le restrizioni riguarderanno settori dall’aerospazio alla robotica. La decisione di Donald Trump rischia di ...

Cina blocca rifiuti di plastica dall’estero. E l’Italia non potrà più “esportare” a Pechino la sua carta da macero : Il blocco delle importazioni di rifiuti di plastica non industriali in Cina, in vigore dal 1 gennaio 2018, avrà un impatto globale e influenzerà gli sforzi per ridurre la quantità di rifiuti di plastica che ogni giorno entrano nelle discariche. Una conseguenza che già era stata prevista quando la decisione di Pechino fu resa ufficiale nel 2017. Ma questa volta un gruppo di ricercatori dell’Università della Georgia ne ha calcolato gli effetti in ...

USA-Cina - TRUMP MINACCIA DAZI PER 400 MILIARDI/ Il consigliere del presidente : "Presto ritorsioni da Pechino" : TRUMP MINACCIA nuovi DAZI contro la Cina, nel mirino, 400 MILIARDI di prodotti, i cinesi: “Un ricatto”. Nuova azione del presidente degli Stati Uniti nei confronti delle importazioni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Cina - Kim Jong-un in visita a Pechino : 6.04 Terza visita del leader nordcoreano, Kim Jong-un, in Cina. Secondo i media ufficiali, la missione durerà due giorni. Kim incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping, con il quale parlerà del recente vertice di Singapore con il presidente Usa, Trump, e discuterà una strategia negoziale. Intanto, il Pentagono ha sospeso formalmente l'esercitazione militare congiunta con la Corea del Sud, che era in programma il prossimo agosto.

Trump annuncia dazi sul made in Cina. L'ira di Pechino : La tregua commerciale fra Usa e Cina e' finita. Donald Trump ha annunciato che imporra' nuovi dazi del 25%, per un valore di 50 miliardi di dollari, sulle merci cinesi ad alto contenuto tecnologico ...

Trump annuncia dazi alla Cina per 50 miliardi / Ultime notizie : è guerra commerciale? Pechino “reagiremo” : Trump annuncia dazi alla Cina per 50 miliardi: guerra commerciale in vista tra i due Paesi? Gli effetti potrebbero essere incerti. La replica di Pechino: "contromisure immediate".(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:36:00 GMT)

Commercio - Trump annuncia dazi su 50 miliardi di beni alla Cina. Pechino : "Contromiure rapide" : Proprio a questo tipo di rischi fanno continuamente riferimento le autorità economiche di mezzo mondo, soprattutto quando si tratta di stilare le previsioni di crescita per il futuro; lo stesso Mario ...