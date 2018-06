Cibo a domicilio | Deliveroo | “Nel 2017 triplicati a 6 | 1 milioni i ricavi in Italia e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018)ha triplicato ie per la prima volta dal suo arrivo inha anche pagato l’Irap, l’imposta sulle attività. Questo emerge dall’ultimo bilancio, appena approvato, della società di food delivery, legata alla casa madre britannica britannica Roofoods Ltd che anche quest’anno ha finanziato lasrl con cinquedi euro per sostenerne l’espansione. “continua a crescere, con iaumentati di oltre il 200%, come dimostra il bilancio”, ha commentato il general manager Matteo Sarzana. Da quanto si apprende dall’azienda, inelsono cresciuti di 4,1di euro, passando da 2di euro nel 2016 a 6,1, e l’eserciziosi è chiuso con un margine positivo e pagamenti Irap per 6mila euro. All’inizio del mese di giugno il consigliere regionale piemontese di “Liberi e uguali” Marco Grimaldi aveva ...