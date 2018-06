Ciambelle XL | materassini e tanto altro | Moroni Gomma presenta i gonfiabili di The Nice

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018)TheFleet, oltre la vacanza:i nuovi accessori mare coloratissimi Daarrivano idi tendenza del marchio francese TheFleet:XL,tondi e cuscini da spiaggia dai colori delicati e dai motivi acquerellati, per assaporare e godersi i piaceri dell’acqua. La prima collezione TheFleet è un inno cool chic, oltre le vacanze: ogni prodotto deve il suo nome ad una destinazione suggestiva, in un viaggio immaginario che spazia dalle atmosfere tropicali di Bahia, al gusto retrò di Stinson, alle decorazioni in ceramica blu di Tulum, alla dolce vita di Formentera. Realizzati in PVC con spessore adattato a ciascun uso e sottoposti a tutti i controlli di sicurezza nel rispetto degli standard della comunità europea, iTheFleet, in un packaging invitante, sono un regalo ideale per ...