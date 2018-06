Chris e Liam Hemsworth | un selfie da 2 milioni di like

Chris e Liam Hemworth : un selfie da 2 milioni di like : Sono i fratelli più belli, amati e invidiati del cinema di oggi. Stiamo parlando di Chris e Liam Hemworth , attori di origini australiane, oramai da anni sulla cresta dell"onda. Il primo è un affabile Thor nel franchise Marvel, anche se ha all"attivo altri film di successo, il secondo è stato Gale Hawthorne nella saga di Hunger Games, ed ha popolato i siti di gossip grazie alla love story con Miley Cyrus, ex stella di Disney Channel. Chris e Liam ...

Chris Evert esalta Serena Williams - ma il dubbio resta : “è la migliore della sua epoca. Se tornerà a vincere? Ammetto che…” : La leggendaria Chris Evert esalta il talento di Serena Williams , giudicandola la migliore tennista moderna. In merito al futuro della tennista statunitense però, resta no diversi dubbi La questione GOAT (il migliore di sempre) nel mondo del tennis non è un discorso che interessa solo l’ambito maschile. Anche il circuito WTA ha le sue discussioni in merito a chi sia la migliore di sempre, ma quasi tutti concordano sul fatto che nei tempi ...

Chris e Liam Hemsworth : i fan stanno impazzendo per questa foto che dimostra dove hanno preso i loro incredibili geni : Montagne di muscoli The post Chris e Liam Hemsworth: i fan stanno impazzendo per questa foto che dimostra dove hanno preso i loro incredibili geni appeared first on News Mtv Italia.