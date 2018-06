Choc nel Napoletano | uomo uccide la madre e si costituisce alla polizia

L'Algeria ha abbandonato 13mila migranti nel deserto/ Inchiesta Choc : senza acqua né cibo - a piedi in Niger : L'Algeria ha abbandonato 13mila migranti nel deserto: l'Inchiesta choc di AP su ciò che avviene nel viaggio verso il Niger, senza cibo né acqua ed a piedi. Testimonianze dei sopravvissuti.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:42:00 GMT)

Mestre - Choc in lavanderia : muore a 33 anni incastrato nel nastro trasportatore : E' morto dopo ore di agonia. Alin Cog Shamiul Hoque , 33enne operaio bengalese , è deceduto in seguito a un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto questa mattina alle 6 all'Hotel Service di via ...

Mestre - Choc in lavanderia : muore a 33 anni incastrato nel nastro trasportatore : E' morto dopo ore di agonia. Alin Cog Shamiul Hoque , 33enne operaio bengalese , è deceduto in seguito a un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto questa mattina alle 6 all'Hotel Service di via ...

Naike Rivelli - test del dna Choc : il suo non è il padre biologico. Ornella Muti non commenta : Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, ha scoperto solo a 43 anni che l'uomo che ha sempre chiamato papà non è il suo vero padre. E solo attraverso un test del dna. Lo scoop...

Incidente Choc : l’auto prende fuoco nello schianto. Ci sono morti e feriti. Le immagini drammatiche sconvolgono tutti : Le strade italiane continuano a confermarsi uno scenario di incidenti, sangue e tragedie. Un altro giovane è morto in uno scontro violentissimo ed è morto in un modo indescrivibile: bruciato nella sua auto. La persona che era con lui è stata strappata dalle fiamme da alcuni passanti. Il fatto è avvenuto a Turate, nella provincia di Como. Secondo le prime informazioni un’auto e un mezzo pesante si sarebbero scontrati in via Como, una ...

Roma Choc in serata : lei cade nel Tevere - lui si tuffa per salvarla : Dramma sfiorato in serata sul lungoTevere nel cuore di Roma: una donna è caduta nel fiume dal centralissimo ponte Palatino. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, le ambulanze e la...

NAPOLI - UOMO ACCOLTELLATO SUL BUS NELL'INDIFFERENZA GENERALE/ Video Choc : caccia all’aggressore : NAPOLI, UOMO ACCOLTELLATO all’improvviso sul bus, Video choc: l’aggressione nell’indifferenza GENERALE. Il filmato è stato pubblicato su Facebook da un consigliere regionale(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Napoli - uomo accoltellato all’improvviso sul bus/ Video Choc : l’aggressione nell’indifferenza generale : Napoli, uomo accoltellato all’improvviso sul bus, Video choc: l’aggressione nell’indifferenza generale. Il filmato è stato pubblicato su Facebook da un consigliere regionale(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:35:00 GMT)

L’accusa Choc di Brunella : “Mia nipote violentata a 9 anni da Testimoni di Geova” : Parla Brunella, la nonna di una bambina abusata sessualmente quando aveva 9 anni da un membro dei Testimoni di Geova. Dopo trent'anni passati nell'organizzazione religiosa, la donna ha trovato il coraggio per denunciare la pedofilia all'interno della “setta Geovista” e l’omertà con cui i vertici trattano i casi di violenze sessuali ai minori.Continua a leggere

Auto sommersa dall'acqua nel sottopasso - ecco il video Choc del salvataggio di due donne : Gli agenti delle Volanti hanno salvato due donne, una delle quali di oltre 80 anni, rimaste intrappolate nella loro Auto C4 Picasso in un sottopasso invaso dall'acqua in via Caduti del Lavoro...

Ricky Martin Choc nell'intervista in tv : «Vorrei che i miei figli fossero gay» : «I miei figli sono ancora troppo giovani, ma mi piacerebbe che fossero gay». Una frase decisamente controversa, quella di Ricky Martin, ospite in studio della trasmissione televisiva Good...

Omicidio-suicidio da Choc : va dal notaio per la separazione invece spara alla moglie e si uccide nello studio legale : UDINE - Omicidio suicidio in pieno centro a Udine in via Rialto dove una coppia in fase di separazione si era recata nello studio di un notaio per redigere un atto. Improvvisamente l'uomo ha...

Gf - la rivelazione Choc del Ken italiano : "Mentre ero nella Casa mi hanno derubato - mi hanno svuotato il conto" : A una settimana di distanza dalla fine del Gf Nip , Angelo Sanzio, conosciuto al grande pubblico come il Ken italiano ha fatto una rivelazione choc: 'Quando ero nella Casa mi hanno svuotato il conto'. ...

Grande Fratello Choc - Ken derubato mentre era nella casa : svuotato il conto corrente - aveva affidato il bancomat allo staff : Una beffa. derubato nella casa più sorvegliata d'Italia. Quella del Grande Fratello, dove le telecamere sono in ogni angolo. Angelo Giuseppe, meglio noto come Angelo Sanzio , il Ken italiano del GF, , ...