Chievo - Hetemaj rinnova fino al 2020 con opzione per altra stagione : Il Chievo ha annunciato, con una nota sul suo sito ufficiale, che in data odierna “è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del centrocampista Perparim Hetemaj, che si lega al club gialloblù fino al 30/06/2020, con opzione fino al 2021″. (AdnKronos) L'articolo Chievo, Hetemaj rinnova fino al 2020 con opzione per altra stagione sembra essere il primo su CalcioWeb.