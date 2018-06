Chi scrive i pezzi di Fedez? L' artista risponde tirando in causa Ermal Meta

Vertice Ue - Donald Tusk scrive ai partner 'Dobbiamo decidere Chi entra in Europa' : La gente vuole questo non perché, all'improvviso, è diventata xenofoba e voglia erigere muri contro il resto del mondo, ma perché è compito di ogni autorità politica far rispettare la legge, ...

La Reggiana risChia di non iscriversi e Cesarini di svincolarsi : La Spezia - "La famiglia Piazza non parteciperà al finanziamento della squadra il prossimo anno". Un comunicato che gela il sangue nelle vene alla Reggio Emilia sportiva è quello che è comparso ieri ...

Mafia - Addiopizzo scrive a Salvini : “Per i migranti pacChia finita? A Palermo i bengalesi denunciano il racket” : Hanno scritto a Matteo Salvini per raccontare la vicenda di alcuni imprenditori del Bangladesh, vittime delle estorsioni di Cosa nostra che hanno avuto il coraggio di ribellarsi a Palermo. Nei giorni in cui le politiche del nuovo ministro dell’Interno stanno scatenando un dibattito infuocato l’associazione antiracket Addipizzo interviene con una missiva indirizzata direttamente al numero uno del Viminale. “Ci saremmo aspettati ...

Mafia - Addiopizzo scrive a Salvini : “Per i migranti pacChia finita? Prenda esempio dai bengalesi che denunciano il racket” : Hanno scritto a Matteo Salvini per raccontare la vicenda di alcuni imprenditori del Bangladesh, vittime delle estorsioni di Cosa nostra che hanno avuto il coraggio di ribellarsi a Palermo. Nei giorni in cui le politiche del nuovo ministro dell’Interno stanno scatenando un dibattito infuocato l’associazione antiracket Addipizzo interviene con una missiva indirizzata direttamente al numero uno del Viminale. “Ci saremmo aspettati ...

GioChi subito al massimo su Honor 10 con GPU Turbo : via al test - come iscriversi : Arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda i possessori di un Honor 10, considerando il fatto che prima del previsto è arrivato il via ufficiale alla fase test per GPU Turbo, il programma che prevede una maggiore efficienza tecnologica per i Giochi da vivere a bordo di smartphone Huawei e, appunto, Honor. Cosa sta avvenendo esattamente oggi 21 giugno? Dal produttore sono giunti segnali importanti per il top di gamma 2018, a patto ...

Pdf - 10 trucChi per modificare - unire - dividere e scrivere sui documenti : Sono dodici i trucchi pdf per gestire questo formato senza alcuna paura. Si chiama Portable Document Format ma tutti lo chiamano con l’acronimo che indica questo tipo di file sviluppato da Adobe nel 1993 e diventato presto universale. Spesso si ha bisogno di agire su questi documenti modificandoli, tagliandoli, unendoli, firmandoli oppure estraendone alcune pagine. Senza dimenticare quelli protetti da password. Ma come fare visto che i ...

Mattarella scrive a Diego "Zoro" BianChi : "La sua trasmissione mi diverte molto" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rompe il proprio tradizionale riserbo ed esprime le proprie preferenze in fatto di programmi televisivi con una simpatica lettera di complimenti indirizzata al giornalista Diego Bianchi, conduttore di "Propaganda Live", su La7.Il capo dello Stato si è rivolto direttamente a "Zoro" con una missiva piena di garbo e pungente ironia, in uno stile allo stesso tempo misurato e divertito. La lettera è ...

Sergio Mattarella scrive a Diego BianChi "Zoro" : "Mi fate divertire". E scherza sulla porta del Quirinale : Lettera da un ammiratore a Propaganda Live, su La7. Si tratta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che declina la richiesta di intervista, ma riserva i suoi complimenti per la trasmissione, che "mi fa divertire".Il conduttore Diego Bianchi, in arte "Zoro", ha mostrato e letto la lettera del capo dello Stato. "Gentile Diego Bianchi, la ringrazio per la richiesta di intervista, che - con una punta di rammarico - non mi è ...

Serie C Girone C - è caos : un top club risChia di non iscriversi al campionato [DETTAGLI] : “Cari tifosi della Juve Stabia, con forte rammarico e sincero dispiacere Vi annuncio che quest’anno non potrò garantire l’iscrizione della nostra squadra al campionato di calcio di Lega Pro 2018/2019. Il calcio nelle Serie minori, purtroppo, rappresenta oggi giorno un lusso che poche persone si possono ancora permettere. A fronte di un calo costante del pubblico su scala nazionale e locale, dato che la maggior parte degli appassionati ...

G7 Canada - l’Ue sulla Russia : “Ritorno nel G8 solo dopo progressi su Ucraina”. Conte sottoscrive : “Ma cerChiamo un dialogo” : Alla fine della prima giornata di lavori del G7 del Canada, nella notte italiana, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sottoscritto la posizione comune dell’Unione europea. Secondo cui la Russia potrà rientrare nel consesso delle grandi potenze solo dopo aver fatto “progressi sostanziali in relazione al problema ucraino”. Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno sottolineato l’unanimità dei membri europei del gruppo. ...

BuzzFeed vuole Chiudere la sua edizione francese - scrive Le Monde : Secondo alcune informazioni ottenute da Le Monde, il sito di news americano BuzzFeed intende chiudere la sua edizione francese aperta cinque anni fa. Le ragioni di questa decisione non sono riportate. Sempre secondo Le Monde, BuzzFeed licenzierà anche i 14 redattori The post BuzzFeed vuole chiudere la sua edizione francese, scrive Le Monde appeared first on Il Post.

Il Vescovo di IsChia scrive ai turisti : 'Grazie di essere qui' : 'Ascolta, Accogli, Ama', erano state le tre parole chiave della memorabile visita di Giovanni Paolo II nell'isola verde. A ridosso del sedicesimo anniversario di quell'evento storico, e ispirandosi a ...

Impresa CecChinato - Buffon scrive al tennista : “con te l’Italia sportiva alza la testa” : “Nessuno ci credeva prima. Adesso tutti parlano di Impresa. Ma l’essenza dello sport è proprio questa: sapere che nulla è impossibile”. Arrivano anche da Gianluigi Buffon, ex della Juve e della nazionale, i complimenti a Marco Cecchinato, il tennista azzurro approdato alla semifinale del Roland Garros 40 anni dopo l’ultimo italiano, Barazzutti. “Continua così Marco – scrive il portiere sul suo profilo facebook ...

CecChinato - il salva-estate degli italiani scrive la storia a Parigi : Il serbo, ex numero uno del mondo, giocava per la 40esima volta un quarto di finale in uno dei 4 tornei Major del circuito. Marco era all'esordio tra i migliori otto al Roland Garros. Questo non gli ...