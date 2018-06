Chi è Alexandria Ocasio-Cortez | la nuova star dem

huffingtonpost

: Chi è Alexandria Ocasio-Cortez, la nuova star dei democratici Usa - SkyTG24 : Chi è Alexandria Ocasio-Cortez, la nuova star dei democratici Usa - VanityFairIt : Donna, portoricana, figlia di una donna che fa le pulizie nel Bronx, sta ancora finendo di pagarsi gli studi, ma ha… - catenaand : Chi è Alexandria Ocasio-Cortez, la nuova speranza dei democratici americani—e non solo -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Mamma portoricana, papà del sud del Bronx., lastella dei dem ha nel dna un'idea di America radicalmente diversa da quella di Donald Trump. "Donne come me non è previsto che corrano" per il Congresso, ha dichiarato l'attivista dei Democratic Socialists of America nello spot elettorale che l'ha portata al trionfo e che è diventato virale sui social media. Prima di sconfiggere Joe Crowley, tra i politici del partito democratico più potenti di Washington, la 28enne candidata alle primarie dem di New York,, faceva la barista al Flats Fix di Manhattan.It's time for a New York that works for all of us. On June 26th, we can make it happen - but only if we have the #CourageToChange. It's time to get to work. Please retweet this video and sign up to knock doors + more at https://t.co/kacKFI9RtI to bring our movement to ...