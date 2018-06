Cesare Cremonini | dopo gli stadi i palazzetti

vanityfair

(Di giovedì 28 giugno 2018) Centocinquantamila spettatori, quattro date, un sold out a San Siro, uno a Bologna. Il tour neglidisi è concluso il 26 giugno scorso, quando l’ex Lunapop si è esibito nella propria città, rendendo omaggio a Lucio Dalla. Due giorni sono passati dal concerto al Dall’Ara. E tanto è bastato perché Live Nation decidesse, in modo un poco criptico, di annunciare nuovi appuntamenti. Il promoter, che pochi giorni fa aveva svicolato le domande della stampa, ha acquistato una pagina pubblicitaria sul Corriere della Sera. «Graziee grazie al pubblico che ha cantato con te, a Milano, Roma, Bologna e Lignano. Ci vediamo in autunno», si legge sul giornale, attraverso il quale è stata data notizia di un nuovo tour. LEGGI ANCHE, l'esordio a San Siro, tra settembre e ottobre, dovrebbe esibirsi neid’Italia, con una scaletta ...