ilfattoquotidiano

: Qui è Cerignola, nel foggiano, dove da giorni si alternano cumuli di rifiuti e roghi. Alla base di quest’ennesima e… - Pinucciosono : Qui è Cerignola, nel foggiano, dove da giorni si alternano cumuli di rifiuti e roghi. Alla base di quest’ennesima e… - giannetti_marco : RT @fattoquotidiano: Cerignola, emergenza rifiuti nel Foggiano: strade invase dalla spazzatura e roghi nella notte. Il sindaco: “Serve l’es… - lumandre1 : RT @fattoquotidiano: Cerignola, emergenza rifiuti nel Foggiano: strade invase dalla spazzatura e roghi nella notte. Il sindaco: “Serve l’es… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) L’odore nauseabondo deisparsi per ledel centro città si alterna all’acre dei fumi deinotturni. Siamo a, nel, dove si sta consumando un’che coinvolge diversi centri del nord della Puglia, diventata insostenibile in questi ultimi giorni. I cumuli di immondizia sono ovunque. I cittadini depositano i sacchetti davanti ai cassonetti che ormai non si distinguono più perché seppelliti‘monnezza’. Nessun angolo della città è stato risparmiato e anche a ridosso degli ospedali, lasi sta accumulando ora dopo ora, a pochi metri dalle cucine dove vengono preparati i pasti per i degenti. La stessa situazione si vivevicina Orta Nova, dove in molte aree del centro alcunesono ormaie ostruite dai sacchi neri. Le preoccupanti immagini nelle ore ...