Cerchi un fidanzato? Ecco gli uomini migliori del mondo

dilei

: RT @ImDisagiato: -Sei fidanzato? -No no. -Cosa cerchi? -In questo periodo funghi. - stepuoandare : RT @ImDisagiato: -Sei fidanzato? -No no. -Cosa cerchi? -In questo periodo funghi. - ImDisagiato : RT @ImDisagiato: -Sei fidanzato? -No no. -Cosa cerchi? -In questo periodo funghi. - vr5501 : @Sarottola_ No, ti prego... Cioè, va bene se cerchi un fidanzato, ma resta tra noi... -

(Di giovedì 28 giugno 2018) La tua storia d’amore è appena finita e sei in cerca di un nuovoa prova di delusione? Certo trovare l’uomo perfetto non è facile, ma i risultati di alcune ricerche e sondaggi possono facilitarti il compito. Stando ad uno di questi, ad esempio, pare che glipiù sexy delprovengano dall’Australia: quello che viene più spesso sottolineato dalle donne è la loro prestanza fisica, l’abbronzatura indelebile e i muscoli guizzanti tipici dello stereotipo australiano. Anche il fascino mediterraneo ha il suo perché: pare infatti che gli italiani siano al secondo posto nella classifica deglipiù desiderabili. Se per te è fondamentale che sia bravo a letto, stai lontana da tedeschi inglesi e svedesi (descritti rispettivamente maleodoranti, pigri e precoci) e buttati su spagnoli, brasiliani e italiani: sono loro iamanti, secondo il ...