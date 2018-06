Censis | reati in calo del 10% nel 2017 Resta però alta la paura

Censis : reati in calo - ma cresce la paura. A Milano più denunce - : L'istituto di ricerca socio-economica, insieme a Federsicurezza, ha presentato il primo "Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia". Nonostante i crimini siano in calo , una famiglia su tre ...

Censis : reati in calo - ma cresce la paura. A Milano più denunce : Censis: reati in calo, ma cresce la paura. A Milano più denunce L’istituto di ricerca socio-economica, insieme a Federsicurezza, ha presentato il primo "Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia". Nonostante i crimini siano in calo, una famiglia su tre dichiara di aver paura Parole chiave: ...