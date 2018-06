Cecilia Rodriguez ha chiesto la cittadinanza italiana

Cecilia Rodriguez : “Tutta la mia famiglia ha chiesto la cittadinanza italiana” : La famiglia di Belen Rodriguez pronta a diventare italiana al cento per cento La famiglia di Belen Rodriguez è pronta a diventare italiana al cento per cento. A rivelarlo è stato Cecilia Rodriguez che nei giorni scorsi ha avuto qualche problema con il permesso di soggiorno. La fidanzata di Ignazio Moser ha dimenticato di rinnovare […] L'articolo Cecilia Rodriguez: “Tutta la mia famiglia ha chiesto la cittadinanza italiana” ...

Cecilia Rodriguez - i retroscena della “notte da incubo” in commissariato : Cecilia Rodriguez ha passato una notte in commissariato per via del permesso di soggiorno scaduto, e chi se non Chi poteva fornire qualche retroscena su questa vicenda? “La vacanza di Chechu a Capri si è trasformata in un incubo. La sorella di Belén chiedeva spiegazioni, era sconvolta, accompagnata dall’organizzatore di “Vip Champion Capri”, si è diretta in commissariato, uscendo dal retro dell’hotel per evitare i curiosi… In ...

Cecilia Rodriguez ed il permesso di soggiorno scaduto - parla la sorella di Belen : “sono extracomunitaria - quindi…” : Cecilia Rodriguez parla del suo permesso di soggiorno scaduto, la sorella di Belen e le sue prime dichiarazioni a riguardo Si è parlato molto in questi giorni del permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez. Un visto scaduto, che ha costretto la sorella di Belen a recarsi in commissariato ad Ischia, mentre si trovava in vacanza con il fidanzato Ignazio Moser. Dopo le voci che l’avrebbero voluta rimpatriata in Argentina e le foto che ...

Cecilia Rodriguez : “Permesso di soggiorno? Tutto ok - continuo a lavorare” : Il permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez è stato rinnovato: presto il matrimonio con Ignazio Moser Cecilia Rodriguez resta in Italia. La sorella di Belen è riuscita a rinnovare il suo permesso di soggiorno, scaduto qualche settimana fa. La fidanzata di Ignazio Moser lo ha confermato a Fanpage, ribadendo che si è voluto montare un […] L'articolo Cecilia Rodriguez: “Permesso di soggiorno? Tutto ok, continuo a lavorare” ...

Ignazio Moser si fa una tatuaggio per Cecilia Rodriguez : FOTO : Cecilia Rodriguez: il gesto d’amore di Ignazio Moser per la sua fidanzata La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua a gonfie vele. L’ultimo gesto che ha stupito davvero tutti è stato fatto dall’ex ciclista, che per dimostrare i suoi profondi sentimenti nei confronti della sorella di Belen ha deciso di tatuarsi per sempre sulla sua pelle un segno inconfondibile del suo amore. Come mostrato da ...