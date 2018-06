Cecchinato non si ferma più | battuto Millman | è in semifinale a Eastbourne

Tennis - ATP Eastbourne : Marco Cecchinato non si ferma più. Prima semifinale sull’erba per l’azzurro : Continua il momento magico di Marco Cecchinato. Dalla semifinale del Roland Garros a quella del torneo ATP di Eastbourne. Certo l’importanza delle due partite è ben diversa, ma il traguardo raggiunto sull’erba inglese è sicuramente di prestigio per il siciliano che mai si era spinto così avanti in un torneo con questa superficie di gioco. La sfida di oggi, poi, era abbastanza significativa per l’azzurro che si è trovato ad ...

Tennis - ora l’Italia può sognare in Coppa Davis. Cecchinato e Berrettini pronti ad affiancare Fognini. In attesa di Sonego e non solo : Si è chiuso un Roland Garros che resterà nella storia del Tennis maschile italiano. La semifinale raggiunta dopo 40 anni da Marco Cecchinato era un traguardo impensabile ad inizio torneo ed invece il sicliano ha stupito tutti e si è regalato due settimane da sogno. Non c’è stata solo la leggendaria prestazione del palermitano, ma bisogna ricordare anche gli ottavi di finale raggiunti da Fabio Fognini con sconfitta solo al quinto set contro Marin ...

Cecchinato e la dura legge del tennis : le vittorie non durano niente : I primi dieci giocatori al mondo non sono di un altro pianeta, l'ha capito anche lui mentre provava a stare dietro al ritmo di Thiem e ci riusciva. durante il tie break del secondo set, che ha deciso ...

Cecchinato - non sarà un’avventura : Parigi è l’inizio di un grande viaggio : Nell'estate dei Mondiali senza l'Italia, Marco Cecchinato ha restituito una passione sportiva condivisa. C'è bisogno di passioni e belle storie. Oggi per due set ha messo paura a Thiem, uno dei migliori giocatori sulla terra battuta. Dalla prossima settimana sarà un top 30, cambieranno programmazione e prospettive.Continua a leggere

MARCO Cecchinato in semifinale del Roland Garros contro Dominic Thiem dopo aver superato Novak Djokovic: ecco l'elogio di John McEnroe e Boris Becker.

Tennis - tutti pazzi per Cecchinato. McEnroe : 'Non va mai in sofferenza' : Cecchinato chi? Dopo il trionfo su Djokovic, la domanda ha attraversato per ore anche le pareti del Roland Garros. Quell'italiano arrivato dal nulla e capace di ergersi fino alle semifinali è entrato ...

Roland Garros - Marco Cecchinato : “Non ho dormito - ora penso alla semifinale. Da piccolo non ero forte ma…” : Marco Cecchinato è balzato agli onori delle cronache sportive (e non solo) dopo l’impresa confezionata al Roland Garros 2018 dove ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali del secondo Slam stagionale. Il tennista palermitano è ancora incredulo per quanto è riuscito a compiere sulla terra rossa di Parigi e racconta le sue emozioni ai microfoni di “Non è un paese per giovani” su Radio 2: “Non ho dormito ...

Roland Garros – “Chi è quel tizio che gioca contro Djokovic?” - Bouchard non conosce Cecchinato : sui social scoppia la polemica [FOTO] : Genie Bouchard protagonista di una clamorosa gaffe social: la tennista canadese ‘ignora’ chi sia Marco Cecchinato, tra i fan scoppia la polemica Nel pomeriggio di ieri, Marco Cecchinato ‘si è fatto conoscere’ al grande pubblico del tennis superando Novak Djokovic nei quarti del Roland Garros. Tanti gli sportivi stupiti dal successo del tennista palermitano, fra i quali figura anche Genie Bouchard. La bionda tennista ...

Marco Cecchinato non vuole fermarsi : "È il momento più bello della mia vita. Posso arrivare in finale" : In pochi giorni, l'ex n°1 al mondo Novak Djokovic lo ha visto trasformarsi da sparring partner ad avversario in grado di batterlo in un quarto di finale slam. È l'azzurro Marco Cecchinato, che in un'intervista a La Stampa racconta entusiasta l'incredibile vittoria sul serbo al Roland Garros:"Quando sul match point ho visto il rovescio sulla riga è stato il momento più bello della mia vita. Mi sono rivisto piccolino che ...

Cecchinato : 'Battere Djokovic emozione fortissima - Ho il cuore a mille. E non è finita' : L'impresa più grande sul campo più illustre. Non poteva sognare di meglio Marco Cecchinato, battere Djokovic sul centrale del Roland Garros e diventare il giocatore con il ranking più basso di sempre ...

Marco Cecchinato in semifinale al Roland Garros : "Non ci credo" : Marco Cecchinato non si ferma e vola in semifinale al Roland Garros. Il tennista palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic, ai quarti con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 in 3 ore e 30 minuti. Cecchinato ora dovrà affrontare Dominic Thiem. L'austriaco, numero 8 del ranking mondiale e settima testa ...

Cecchinato 'non ci credo - match perfetto' : ANSA, - ROMA, 5 GIU - ''Mi batteva molto forte il cuore lui ha spinto e alla fine giocava meglio e iniziavo a crederci meno, ma ora sono in semifinale''. Gioia pura targata Marco Cecchinato che al ...