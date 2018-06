Cecchinato in semifinale all' Atp Eastbourne Ok anche sull' erba | supera in tre set

Atp Eastbourne - Cecchinato in semifinale : Roma, 28 giu. , askanews, Continua il gran momento del 'Ceck' anche sui prati inglesi. Marco Cecchinato ha infatti centrato l'ingresso nelle semifinali del 'Nature Valley International', torneo ATP ...

Tennis - ATP Eastbourne : Marco Cecchinato non si ferma più. Prima semifinale sull’erba per l’azzurro : Continua il momento magico di Marco Cecchinato. Dalla semifinale del Roland Garros a quella del torneo ATP di Eastbourne. Certo l’importanza delle due partite è ben diversa, ma il traguardo raggiunto sull’erba inglese è sicuramente di prestigio per il siciliano che mai si era spinto così avanti in un torneo con questa superficie di gioco. La sfida di oggi, poi, era abbastanza significativa per l’azzurro che si è trovato ad ...

Roland Garros - ascolti record per Eurosport : la semifinale tra Cecchinato e Thiem fa il botto : La semifinale giocata al Roland Garros tra Cecchinato e Thiem è stata seguita da 419.000 spettatori, pari al 3% share e a oltre il 13% share sul pay La storica semifinale di Marco Cecchinato al Roland Garros contro Dominic Thiem, ha stabilito un nuovo record d’ascolti su Eurosport. L’intera partita, durata circa due ore e mezza, è stata seguita da 419.000 spettatori, pari al 3% share e a oltre il 13% share sul pay. Durante il match, Eurosport1 è ...

Il sogno di Marco Cecchinato è finito : sconfitto in semifinale al Roland Garros : Finisce in semifinale il sogno di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il palermitano 25enne è stato sconfitto ìdall’austriaco Dominic Thiem, attuale numero 8 al mondo e testa di serie numero 7 a Parigi. In finale affronterà il vincente fra Nadal e Del Potro. Una sconfitta in tre set (5-7, 6-7, 1-6), ma già solo il percorso di Cecchinato vale una carriera. Dopo aver sorpreso tutti negli ottavi con Goffin e nei quarti con Djokovic la sua avventura ...

Cecchinato si ferma a un passo dal sogno : in semifinale vince l'austriaco Thiem : Si chiude con una sconfitta a testa alta in semifinale la favola di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il tennista palermitano, che nei quarti aveva eliminato l'ex n°1 al mondo Novak Djokovic, si arrende in tre set all'austriaco Dominic Thiem, numero 8 della classifica Atp.In un Philippe Chatrier strapieno "Check" si gioca alla pari i primi due parziali, decisi dagli episodi e dalla maggiore esperienza dell'avversario in partite di questa ...

