C’è una sparatoria nella sede di un giornale locale nel Maryland

C’è una fronda a Genova per la Bce : Le dimissioni del presidente e di uno dei consiglieri di amministrazione di Banca Carige arrivano in un momento delicato per la banca genovese convalescente. Il presidente Giuseppe Tesauro, ex giudice della Corte costituzionale, si è dimesso lunedì e ieri il consigliere indipendente Stefano Lunardi

Cessione Milan – Commisso interviene dopo la stangata UEFA - C’è ancora speranza : “voglio chiudere - ma ad una condizione” : dopo la notizia dell’esclusione dall’Europa League da parte dell’UEFA, Rocco Commisso, magnate interessato all’acquisizione del Milan è tornato a parlare della possibilità di rilevare la società da Yonghong Li Nel pomeriggio di oggi, il Milan ha subito l’ennesimo schiaffo morale che rende il futuro rossonero davvero poco rassicurante. La società 7 volte Campione d’Europa si è vista, ironia della sorte, ...

Tumori - 4 su 10 sono evitabili : la sfortuna non c’entra. La scoperta che cambia le nostre vite : È considerato il male del secolo e purtroppo ogni giorno ne sentiamo di tutti i tipi, sia di qualcuno che conosciamo, sia di altre storie che ci vengono raccontate. Parliamo di Tumori, e se è vero che un po’ di fatalismo, diciamo in dosi omeopatiche, aiuta a vivere, esagerare tuttavia serve solo a ingannare noi stessi, per esempio quando confidiamo nel fatto che se un tumore deve venire alla fine verrà, e quindi giù con alcol e sigarette, ...

Siracusa - il sindaco C’è ma mancano i consiglieri : errori nei verbali dei seggi. Il tribunale avvia controlli nelle sezioni : Il sindaco c’è, manca il consiglio comunale. È quello che sta succedendo nella città di Siracusa, dove il ballottaggio ha incoronato Francesco Italia, candidato di una lista civica d’ispirazione di centrosinistra che ha preso il 53%. Manca, però, l’elenco completo degli eletti in consiglio. Il motivo? I diversi errori contenuti nei verbali compilati dai presidenti di seggio. Le denunce dei candidati hanno spinto il presidente del tribunale ...

Basket - qualificazioni Mondiali : l’Italia attesa da una sfida delicata - C’è la Croazia : Basket, qualificazioni Mondiali alle prese con la fase di preparazione dell’incontro che la vedrà opposta alla Croazia di Saric A tre giorni dalla sfida alla Croazia, l’Italia continua a ritmo serrato la preparazione per l’ultima partita casalinga del Girone D delle qualificazione ai Mondiali Fiba 2019. La squadra di Meo Sacchetti è impegnata in doppie sedute dall’allenamento al Palatrieste, teatro il 28 giugno della gara ...

Recupero crediti dei professionisti - C’è una nuova possibilità : Il cliente non paga? I lavoratori autonomi e quindi anche i professionisti (purché non debbano attenersi a tariffe obbligatorie) possono ottenere un decreto ingiuntivo allegando al ricorso la fattura e l’estratto autentico del registro Iva, così come si è sempre fatto per il Recupero crediti delle imprese commerciali. Tale possibilità è a disposizione di chi si affermi creditore da poco ed ho potuto personalmente constatarne il vaglio ...

Cannabis ed eutanasia - sulle libertà civili C’è una buona e una cattiva notizia : Sul fronte delle libertà civili – che in soldoni vuol dire essere liberi di scegliere come far nascere, come vivere, come curarsi e come morire – c’è una buona notizia e una cattiva. Quella cattiva è che anche in questa legislatura i Capi di partiti potrebbe non avere alcun interesse a occuparsi di tali questioni: che sia l’unità del partito, della coalizione o del governo, che siano i rapporti col Vaticano o le altre ...

Turchia - qui a Istanbul C’è una parte della nostra storia : Per fortuna, sono a Istanbul solo di passaggio, e per altri motivi. Perché oggi è giorno di elezioni, qui. E niente è più difficile che scrivere di Turchia. Un Paese non solo complesso: ma su cui molti, in Europa, hanno un’opinione netta e precisa. Soprattutto quelli che ti dicono: è inutile, gli arabi sono incompatibili con la democrazia. E ti tocca stare lì a spiegargli che i turchi, intanto, non sono arabi. Naturalmente, la diffidenza ...

Macron : in Italia non C’è una crisi migratoria. Salvini : “È un arrogante - apra i suoi porti” : «Bisogna essere chiari e guardare le cifre. L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria come c’era fino all’anno scorso. Chi lo dice, dice una bugia», dice il presidente francese all’Eliseo dopo l’incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez sottolineando che gli sbarchi rispetto all’anno scorso sono calati dell’80%. Per Macron, siamo invece in...

Lukaku-Hazard - la coppia d’oro di un Belgio che fa paura : da underdog di lusso a certezza - se le big steccano C’è una nuova favorita : Il Belgio strapazza la Tunisia con 5 gol, trascinato da Lukaku, Hazard e Batshuayi. I ragazzi del ct Martinez si candidano ad essere una delle squadre favorite per la vittoria finale In un Mondiale in cui le big vincono senza convincere, e in alcuni casi steccano pure, il Belgio è pronto a trasformarsi da underdog di lusso a una delle favorite alla vittoria finale. La formazione allenata dal ct Martinez ha spazzato via la Tunisia, squadra ...

Ariana Grande - nel nuovo album C’è una canzone che si chiama come il suo fidanzato Pete : Sempre più in love The post Ariana Grande, nel nuovo album c’è una canzone che si chiama come il suo fidanzato Pete appeared first on News Mtv Italia.

M5S - Fattori : “C’è bisogno di una nuova era. Cambiare Statuto - incontro con attivisti e rete democratica sul territorio” : Elena Fattori esce allo scoperto e pubblicamente rilancia ciò che nei gruppi parlamentari penstastellati aleggia da un po’, alla vigilia della riunione di questa sera. La Fattori ‘giustifica’ l’accentramento delle decisioni che le nuove norme m5s hanno affidato al capo politico Luigi Di Maio: “Nella fase in cui si doveva avere una certa disciplina è stato importante che scegliesse tutto lui, quando saranno scaduti i ...

Si sveglia nel cuore della notte piena di morsi e sanguinante : “C’era una volpe in camera” : Jodie Nailard, 22 anni, ha raccontato di essere stata aggredita durante la notte da una volpe entrata nella sua casa nel sud-ovest di Londra. La giovane stava dormendo quando l'animale l'ha attaccata: quando si è svegliata, terrorizzata, ha notato almeno sei morsi sul suo braccio e la volpe ai piedi del letto.Continua a leggere

Migranti - Sami (Unhcr) : “In Italia non C’è alcuna emergenza. Soluzione? Portare stabilità oltre i confini europei” : “L’Italia ha una situazione che non è assolutamente emergenziale“. A dirlo, nella Giornata internazionale del rifugiato, è la portavoce dell’Unhcr, Carlotta Sami, sul tema dell’immigrazione. “Gli arrivi via mare sono calati dell’80%. C’è però da fare un grande lavoro di inclusione”, ha aggiunto Sami. “Le crisi sono molte e sono lontane dall’Europa. I Paesi europei dovrebbero ...