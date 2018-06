sportfair

: #CCFS, ok bilancio 2017: utile gruppo a 16,8 milioni - Adnkronos : #CCFS, ok bilancio 2017: utile gruppo a 16,8 milioni -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Bologna 28 giu. – (AdnKronos) – Si è concluso con un“estremamente soddisfacente” ildi, il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo che si prefigge di promuovere e partecipare allo sviluppo e al consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico, favorendo la costituzione di nuove cooperative e svolgere attività finanziarie. Alla presentazione in occasione dell’Assemblea che si è svolta a Bologna, negli spazi di Fico,il presidente Lino Versace, l’ad Federico Regard e la responsabile amministrativa Luisa Grazioli hanno illustrato alle oltre 900 cooperative socie ilindividuale, ilconsolidato e quelli delle aziende partecipate di: Enerfin , Emiliana Conglomerati, CarServer eimmobiliare.Ilindividualedichiude con undi esercizio di 736.521 euro in linea con il ...