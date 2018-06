Castel Fusano | Nuovo servizio di videosorveglianza

romadailynews

(Di giovedì 28 giugno 2018) Roma – È partito ildiper la Pineta di, nel territorio del X Municipio. Due telecamere, installate rispettivamente sulla Torre di Tumuleti e sullo di Giulio II di Ostia Antica, sono già entrate in funzione per agevolare le attività di controllo e salvaguardia del parco urbano. Le due videocamere sono attive 24 ore su 24 e vengono puntualmente monitorate dagli addetti delGiardini di Roma Capitale. “Lafa parte di un insieme di misure che questa Amministrazione ha fortemente voluto per garantire la riqualificazione e la tutela della pineta di, soprattutto a seguito degli incendi degli anni passati. Stiamo potenziando la sorveglianza con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Dobbiamo contrastare con fermezza l’azione di alcuni irresponsabili che con i loro atti vandalici rischiano di ...