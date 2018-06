Caserta | sospese quattro suore per maltrattamenti ai bimbi dell’asilo “Chiusi in una

Sospese 4 suore per maltrattamenti su bambini tra i 3 e i 5 anni nel Casertano : Quattro suore, due filippine, una indonesiana e la madre superiora italiana, responsabili delle gestione di una scuola paritaria dell'infanzia nel casertano, sono state Sospese per dodici mesi dall'insegnamento su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord per maltrattamenti ai danni di cinque alunni di età compresa tra i 3 e i 5 anni. La superiora, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, non ha partecipato ai maltrattamenti ma non li ...

