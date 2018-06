Case vacanza da nababbi | per un affitto a cinque stelle si spende l’80% in più della media

Le Case per vacanza generano un tesoretto per l'economia : ... ed è importante che sia garantita un'offerta pronta a soddisfare anche questo tipo di domanda che genera un indotto così importante sull'economia nazionale. Le previsioni del primo barometro sull'...

Prezzi delle Case vacanza in Italia : come orientarsi : La stagione calda è già iniziata e sono tantissime le persone che si sono già messe in viaggio approfittando di

Estate 2018 - Case vacanza : grande differenza di prezzi tra le destinazioni più amate : Holidu, il motore ricerca per case vacanza presenta uno studio effettuato sui prezzi delle mete europee più popolari, per l’Estate 2018. Le destinazioni più amate sono ovviamente sulle coste o nelle isole, dove i prezzi aumentano vertiginosamente in alta stagione, per chi è più flessibile però, la differenza di prezzi arriva anche fino al 50%, in base alla destinazione e alla stagionalità. Lo studio è stato condotto utilizzando il prezzo mediano ...

Il giro dell’Italia con l’auto elettrica : le Case vacanza che abbracciano l’ecosostenibilità : NOVASOL, leader europeo nelle case vacanze, va al passo con la tecnologia sostenibile e propone una selezione di strutture pensata per chi si sposta in auto elettrica. Sono sempre di più gli autisti che scelgono di spostarsi con la E-Mobility e in Italia il ministero dei Trasporti ce lo conferma: nel 2017 sono state vendute 1.970.497 auto elettriche, 7,9% in più rispetto al 2016; ma sono ancora tanti i turisti che trovano delle difficoltà nel ...

In vacanza coi 4 zampe : ecco una selezione di Case vacanze nelle destinazioni pet-friendly : NOVASOL, leader europeo nelle case vacanze, dedica alle 12 milioni di famiglie che convivono con uno o più animali domestici, una ampia selezione di case e appartamenti per le vacanze pet-friendly. Sono più di 15.000 le case nelle quali è possibile portare almeno 2 cani senza costi aggiuntivi di soggiorno. Le proprietà che sono state selezionate appositamente per ospitare i 4 zampe hanno delle caratteristiche particolari: devono avere ciotola ...

Viaggi & Turismo : Case vacanza - ecco quanto spendono in media a persona i viaggiatori italiani : Esperto globale delle case vacanza, HomeAway® svela i dati della sua ultima rilevazione dei prezzi delle case vacanza** sulla piattaforma tra gennaio e novembre del 2017. Lo studio prende in considerazione sia le destinazioni entro i confini nazionali che quelle internazionali dando così una panoramica di quale sia la spesa media che un Viaggiatore che affitta una casa vacanza su HomeAway ha sostenuto per affittare questa tipologia di alloggio ...

I pensionati continuano a comprare Case - ma meno per vacanza e investimento : Tecnocasa rileva un calo dei pensionati che hanno comprato immobili per finalità di investimento nella seconda metà dell’anno scorso I pensionati che hanno comprato immobili sono calati al 7,9% sul totale degli...

Case vacanza - in Italia le più convenienti : I premi riconoscono 30 delle migliori Case vacanze in tutto il mondo in tre categorie: lusso , tariffa media a notte superiore o uguale a 250 euro, , di fascia media , tra 83 euro e 125 euro a notte, ...

Viaggi & Turismo : in Italia le due Case vacanza convenienti più amate a livello mondiale : TripAdvisor, il sito per la prenotazione e la pianificazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice case vacanza 2018. I premi riconoscono 30 delle migliori case vacanze in tutto il mondo in tre categorie*: Lusso (tariffa media a notte superiore o uguale a 250€), di Fascia Media (tra 83€ e 125€ a notte) e convenienti (tariffa media a notte inferiore o uguale a 82€). Le case vacanza premiate nelle varie categorie sono ...

NaturistBnb : il portale delle Case vacanza solo per nudisti : Il sito è nato un paio di mesi fa, ma già conta centinaia di offerte da tutto il mondo, alcune anche dall'Italia: Toscana, Piemonte, Puglia, sono alcune regioni in cui sono stati messi a disposizione ...

Milano. Case vacanza : le iscrizioni tardive apriranno dal 10 al 16 maggio : Sono 2.825 le domande arrivate dalle famiglie, tra il 9 e il 26 aprile, per iscrivere i propri figli dai