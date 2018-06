Casa Bianca | Trump-Conte per rafforzare cooperazione

Usa - Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio : Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio proviene da NewsGo.

Conte da Trump il 30 luglio - Casa Bianca : rafforzare cooperazione - : Ufficializzata la visita del presidente del Consiglio negli Usa. Washington: Italia è "importante alleato Nato" e "partner chiave nel portare stabilità nella regione del Mediterraneo"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio : Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte incontrerà il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio. La notizia è stata confermata da un comunicato diffuso dalla portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders. Conte e Trump – che The post Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca il 30 luglio appeared first on Il Post.

Trump : riceverà premier Conte a Casa Bianca il 30 luglio : Insieme - ha aggiunto l'esecutivo americano -, gli Stati Uniti e l'Italia cercheranno di approfondire la cooperazione per affrontare i conflitti nel mondo e promuovere la prosperità economica su ...

Melania e Rania in rosa : alla Casa Bianca la sfida di bellezza delle first lady : La regina Rania di Giordania arriva alla Casa Bianca ed è subito sfida di bellezza tra le due first lady. Se la settimana scorsa Melania aveva avuto a che fare con l'altrettanto bella regina di Spagna, Letizia, stavolta è l'icona di stile mediorientale a fare visita ai coniugi Trump accompagnando il marito re Abd allah II di Giordania nella visita ufficiale negli Stati Uniti. Davanti ai fotografi, entrambe si sono presentate in ...

Cnn - portavoce Casa Bianca avrà protezione Secret service : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dazi - Mnuchin contro Navarro : la Casa Bianca di Trump divisa sulla Cina : NEW YORK - Steven Mnuchin contro Peter Navarro. Nella grande guerra di Donald Trump contro la Cina c'è anche una battaglia tutta intestina, tra due

Usa - repubblicani contro Trump : basta separazione famiglie migranti | Ma la Casa Bianca rassicura : "Serve legge" : Dopo i video dei pianti dei bambini stranieri, divisi dai genitori e rinchiusi in centri di detenzione, la destra del Senato corre ai ripari. Il tycoon è pronto ad approvare norme che risolvano la questione

Usa - vice capo staff della Casa Bianca lascia il suo incarico : La Casa Bianca perde un altro pezzo. Joe Hagin, il vice capo dello staff, lascia l'incarico in luglio per tornare al settore privato. Il numero due di John Kelly è stata una delle figure chiave per i ...

Lo strano vizio di Donald Trump e il "Mr. Wolf" della Casa Bianca : Nel celebre film di Quentin Tarantino, Pulp Fiction , John Travolta e Samuel L. Jackson chiamavano un misterioso Mr. Wolf per uno 'sporco lavoro': ripulire una macchina dai resti di uno scagnozzo che ...