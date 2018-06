«Carpool Karaoke» | se Sir Paul McCartney vince tutto

Perché tutti parlano del Carpool Karaoke con Paul McCartney : Al Carpool Karaoke di James Corden se ne sono viste e sentite tante, di star. Ma una è riuscita a emozionare così tanto il conduttore al volante da fargli versare perfino delle lacrime. Per forza, si è trattato di Sir Paul McCartney che, a 76 anni, ha cantato a squarciagola alcuni dei brani classici – alcuni, Perché tutti è impossibile – in una ventina di minuti. Tanto, infatti, è durato il giro in macchina di McCartney con Corden ...

Paul McCartney canta i Beatles al Carpool Karaoke - 20 minuti di magia (video integrale) : “I need somebody. Not just anybody“. Così James Corden, seduto in macchina, in una via di Liverpool. Parole di Help!, uno dei pezzi più famosi dei Beatles, e mica per caso. Chi poco dopo gli si siede accanto non è certo uno qualsiasi. Sir Paul McCartney apre la portiera e il cuore dei fan inizia a battere seguendo la linea di basso di And your bird can sing. “Sarà una grande puntata del Carpool Karaoke”, viene da pensare. ...

Video di Paul McCartney al Carpool Karaoke con i classici dei Beatles prima del nuovo album : Paul McCartney al Carpool Karaoke ci fa fare un salto temporale molto piacevole con la grande musica dei Beatles. L'artista britannico è stato ospite dell'ultima puntata del The Late Show with James Corden, con la durata canonica di 20 minuti. Questa volta, è stato l'ex Beatles a montare sull'insolita auto guidata da Corden per portare musica ma anche momenti di divertimento. Il trattamento non è stato speciale, tanto che James Corden ...

Video del Carpool Karaoke di Shawn Mendes travestito da Harry Potter e Albus Silente : “Mi fa sentire giovane” : Online il Carpool Karaoke di Shawn Mendes con James Corden del Late Late Show! Una puntata decisamente originale ed epica, denominata per l'occasione Late Late Shawn. Il cantante sarà ospite del Late Late Shown per tutta la settimana! Il cantante canadese, al momento impegnato nella promozione del suo nuovo album omonimo pubblicato il 25 maggio, è salito in macchina con James Corden per raccontarsi attraverso la musica e le sue passioni ...

Shawn Mendes si è vestito da Harry Potter in un Carpool Karaoke EPICO : Occhi a cuore mode on <3 The post Shawn Mendes si è vestito da Harry Potter in un Carpool Karaoke EPICO appeared first on News Mtv Italia.