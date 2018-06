Carnival Games arriva a novembre su Nintendo Switch

Carnival Games arriva su Nintendo Switch : 2K annuncia Carnival Games, il nuovo arrivato del franchise che ha venduto oltre 9,5 milioni di copie nel mondo, disponibile per Nintendo Switch a partire dal 6 Novembre 2018. Carnival Games annunciato per Nintendo Switch Venite, venite tutti! Che siate a casa o in giro, potrete divertirvi con i 20 mini-giochi di Carnival Games su Nintendo Switch! Carnival Games è divertimento assicurato per tutta la famiglia e puoi giocarci da solo o ...