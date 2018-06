Carmen Di Pietro e Antonio Rivano stanno insieme Il modello è 11 anni più giovane

“Eccola con il suo fidanzato”. Carmen Di Pietro paparazzata a spasso con il nuovo amore : Qualche indizio in giro lo aveva sparso già negli scorsi mesi, quando parlando della sua vita sentimentale aveva ammesso di avere più di un corteggiatore a ronzarle attorno e di avere ancora ben impressa in testa l’idea di un figlio. “Se son rose fioriranno” spiegava una mai banale Carmen Di Pietro, sempre scatenata nonostante le ormai 53 primavere alle spalle. Ecco, allora, che se le intenzioni della showgirl italiana ...

Carmen DI PIETRO/ "Ho vinto le mie paure sul trapezio" (Avanti un altro) : CARMEN Di PIETRO continua a sfruttare l'onda della popolarità riattivata dopo il Grande Fratello Vip: sarà ospite, infatti, ad Avanti un altro. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Carmen Di Pietro : 'Volteggiando sul trapezio ho vinto tutte le mie paure' : "Sono una paurosa, anzi, forse una delle persone più paurose nel mondo dello spettacolo. In macchina con me non si possono superare i cento all'ora, anche quando il limite sarebbe centodieci. Lo ...

Carmen DI PIETRO / "Mai avrei pensato che intorno a me si sarebbe scatenato l'inferno" : CARMEN Di PIETRO si trovava sull'autobus che è esploso a Roma: il ricordo e la paura di quei concitati momenti nell'intervista al settimanale DiPiù.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:00:00 GMT)

Bus in fiamme a Roma : tra i passeggeri anche Carmen Di Pietro : Bus in fiamme a Roma: tra i passeggeri anche Carmen Di Pietro Bus in fiamme a Roma: tra i passeggeri anche Carmen Di Pietro Continua a leggere L'articolo Bus in fiamme a Roma: tra i passeggeri anche Carmen Di Pietro proviene da NewsGo.

Pomeriggio 5 : Carmen Di Pietro superstite dell'esplosione di un bus Video : Una delle notizie di 'TV & Gossip' più battute nel corso delle ultime ore, dai principali siti d'informazione made in Italy, vede la showgirl ed ex concorrente del 'Grande Fratello Vip, Carmen Di Pietro, sfogarsi ai microfoni di 'Pomeriggio 5', circa quanto è tragicamente accaduto in quel di Roma, durante l'incendio di un bus. La Di Pietro shockata per quanto accaduto a Roma: le dichiarazioni rilasciate a 'Pomeriggio 5' A poche ore di ...

Pomeriggio 5 : Carmen Di Pietro superstite dell'esplosione di un bus : Una delle notizie di 'TV & Gossip' più battute nel corso delle ultime ore, dai principali siti d'informazione made in Italy, vede la showgirl ed ex concorrente del 'Grande Fratello Vip, Carmen Di Pietro, sfogarsi ai microfoni di 'Pomeriggio 5', circa quanto è tragicamente accaduto in quel di Roma, durante l'incendio di un bus. La Di Pietro shockata per quanto accaduto a Roma: le dichiarazioni rilasciate a 'Pomeriggio 5' A poche ore di ...

Pomeriggio 5 - Carmen Di Pietro e il bus che ha preso fuoco a Roma : A Pomeriggio 5, Carmen Di Pietro, in collegamento telefonico con Barbara d’Urso, ha raccontato la sua avventura sul bus che ha preso fuoco a Roma. L’ex concorrente del GF Vip 2 ha spiegato quanto accaduto dal suo punto di vista sottolineando di non aver mai potuto immaginare che potesse succedere una cosa simile. L’intervento della Di Pietro ha scatenato, però, numerose polemiche. Secondi gli utenti di Twitter qualcuno fra ...

Carmen di Pietro : "Ero sul pullman che è esploso. Ho visto l'inferno". Il racconto su Instagram : Lo racconta in una storia su Instagram. Carmen di Pietro era a bordo del bus 63 esploso e andato a fuoco nel centro di Roma. Come gli altri passeggeri è scesa dal mezzo Atac poco prima della deflafrazione. Nella story su Instagram la Di Pietro inquadra alle sue spalle il bus ancora in fiamme, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco.

Incidente per Carmen Di Pietro - novità ad Amici di Maria De Filippi... - : ... Pupo, Danilo Brugia, Carmen Di Pietro, Amici di Maria De Filippi! EMMA MARRONE: 'Se non dovessi trovarlo, userei tutto quello che la scienza può offrire', queste le parole usate dalla cantante ...

Bus esploso a Roma - Carmen Di Pietro tra i passeggeri : 'Ho visto l'inferno' : 'Io su quel pullman ho visto l'inferno': Carmen Di Pietro condivide così su Instagram la paura vissuta stamani a Roma. La showgirl era a bordo del bus 63 esploso e andato a fuoco in via del Tritone . ...

Carmen Di Pietro sul bus in fiamme a Roma : il racconto choc : Carmen Di Pietro: il pericolo sul bus andato in fiamme Sono trascorse poche ore dall’incidente che ha visto protagonista la capitale italiana, dove un bus ha letteralmente preso fuoco. Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito in alcun modo, in quanto hanno abbandonato il pullman durante i primi segnali di fumo. Carmen di Pietro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, il reality più famoso del piccolo schermo che vede i ...

Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a Roma : ecco come si è salvata : Carmen Di Pietro era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma Grosso spavento per Carmen Di Pietro. La showgirl era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma nella mattinata di martedì 8 maggio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha comunicato su Instagram, dove ha postato uno scatto del mezzo incendiato in via del […] L'articolo Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a Roma: ecco come si è salvata ...

Autobus a fuoco nel centro di Roma - Carmen di Pietro : "E' stato l'inferno" (video) : Stamani nel pieno centro di Roma, si sono vissuti attimi di terrore per un incendio divampato da un pullman in Via del tritone, probabilmente per un corto circuito. Ci sono stati alcuni danni ai palazzi adiacenti all'incendio, ma fortunatamente tutti i passeggeri che erano a bordo sono stati fatti scendere in tempo per mettersi in salvo, scongiurando gravi conseguenze.Nello stesso Autobus era presente anche Carmen di Pietro che ha subito ...