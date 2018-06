CAREN SCIGLIANO | 15ENNE SCOMPARSA DA SANTARCANGELO Ultime notizie video | si è

Rimini - nessuna traccia della 15enne CAREN SCIGLIANO - la madre : 'Aiutateci a ritrovarla' : Di Caren Scigliano 15 anni non si hanno più notizie dallo scorso sabato 23 Giugno. La ragazzina, originaria di Bagnarola di Cesenatico, si è allontanata mentre era ospite presso una casa famiglia di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. In verita', un allontanamento da parte della 15enne era gia' avvenuto lo scorso 15 Giugno. E' stata in to ritrovata tre giorni dopo a Villa Chiaviche dagli agenti del Commissariato di Polizia di ...