Carburanti - prezzi ancora giù : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Continua la discesa dei prezzi dei Carburanti alla pompa, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati schizzano all’insù. Lo dice Staffetta quotidiana che rileva oggi come Tamoil abbia ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori, comunque, registrano come la benzina self service si attesti a 1,637 euro/litro (-1 millesimo, ...

Prezzi Carburanti : proseguono i ribassi : Prosegue per il secondo giorno la fase di ribassi dei Prezzi sulla rete Carburanti nazionale: dopo l’intervento di Eni, si registrano lele riduzioni dei Prezzi raccomandati di benzina e diesel da parte di Q8 (-1 cent), IP (-0,5 cent) e Italiana Petroli (-0,5 cent). Sul territorio Prezzi praticati senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - riprendono ribassi prezzi : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Dopo quattro giorni di calma, tornano questa mattina a scendere i prezzi dei Carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ed Esso hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - riprendono ribassi prezzi : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Dopo quattro giorni di calma, tornano questa mattina a scendere i prezzi dei Carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ed Esso hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, ...

Impennata dei prezzi dei Carburanti - Codacons : stangata per le tasche dei consumatori italiani : L’Impennata dei prezzi dei carburanti determinerà una stangata per le tasche dei consumatori italiani, e non solo per la maggiore spesa legata ai rifornimenti: lo denuncia il Codacons che in una nota lancia l’allarme sui rincari dei listini specie sulla spesa alimentare e per le tariffe luce e gas. “Tra aumento dei costi di rifornimento e incremento dei listini al dettaglio per i prodotti trasportati, ogni famiglia italiana ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : stabilità sulla rete Carburanti : Nuova fase di calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ‘Staffetta’, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,642 euro/litro (-2 millesimi, pompe bianche 1,620), diesel a 1,515 euro/litro (-2, pompe bianche 1,495). ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : ritocchi al ribasso sulla rete Carburanti nazionale : Proseguono i ritocchi al ribasso sulla rete carburanti nazionale: oggi Eni ha abbassato di 1 centesimo i Prezzi raccomandati della benzina e del diesel. Sul territorio Prezzi praticati senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,643 ...

Prezzi Carburanti - torna la calma : torna subito la calma sulla rete carburanti nazionale. Gli interventi al ribasso di ieri di Eni sui Prezzi raccomandati della benzina e del diesel, e al rialzo sul Gpl, non hanno infatti avuto seguito ...

Prezzi Carburanti : ribasso di ENI su benzina e diesel : Si registrano movimenti sui Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, dopo 5 giorni di calma: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio e aumentato di due cent al litro quelli del Gpl. L’ultimo ribasso Eni si era registrato il 15 febbraio. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi ancora fermi sulla rete Carburanti : Per il quinto giorno consecutivo listini fermi sui prezzi consigliati alla pompa. Ecco le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, elaborati dalla Staffetta Quotidiana: Benzina self service a 1,646 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,621), diesel a 1,519 euro/litro (-1, pompe bianche 1,497). Gpl a 0,645 euro/litro (+1, pompe bianche 0,634), metano a 0,960 euro/kg (-1, pompe bianche ...

Carburanti - Prezzi ai massimi dal 2015 e potrebbero arrivare nuovi rincari : Benzina e diesel continuano a rappresentare un grosso problema per gli automobilisti italiani. Negli ultimi giorni non ci sono stati rincari di una certa rilevanza, ma ormai i Prezzi sono costantemente posizionati sui massimi dal 2015. A metà maggio il rimbalzo. stato il mese di maggio a dare una scossa ai Prezzi. Da allora, il trend dei rincari ha subito ben poche pause, inducendo le associazioni dei consumatori e la Coldiretti a lanciare ...

Carburanti - Prezzi stabili - ma possibili nuovi rincari : Benzina e diesel continuano a rappresentare un grosso problema per gli automobilisti italiani. Negli ultimi giorni non ci sono stati rincari di una certa rilevanza, ma ormai i Prezzi sono costantemente posizionati sui massimi dal 2015 per effetto, ovviamente, della crescita delle quotazioni del petrolio. A metà maggio il rimbalzo. stato il mese di maggio a dare una scossa ai Prezzi. Da allora, il trend dei rincari ha subito ben poche pause ...

Caro Carburanti - Oggi prezzi stabili - ma possibili nuovi rincari : Benzina e diesel continuano a rappresentare il peggior incubo per gli automobilisti italiani. Negli ultimi giorni non ci sono stati rincari di una certa rilevanza, ma ormai i prezzi sono costantemente posizionati sui massimi dal 2015 per effetto, ovviamente, del rimbalzo delle quotazioni del petrolio. A metà maggio il rimbalzo. stato il mese di maggio a dare una scossa ai prezzi praticati alle pompe di carburante. Da allora il trend dei ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : tutto fermo sulla rete Carburanti : Nessun movimento sulla rete carburanti italiana: non si registrano nuovi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Prezzi praticati sul territorio all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,645 ...