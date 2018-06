Caporalato : lavoratori sottopagati - arrestato titolare azienda agricola : Milano, 28 giu. (AdnKronos) – Un 29enne di origine bengalese, titolare di un’azienda agricola a Castel Goffredo (Mantova), è stato arrestato per il reato di Caporalato. I carabinieri, insieme alla polizia locale e al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova, durante l’attività di prevenzione del fenomeno dello sfruttamento della manodopera hanno controllato l’azienda agricola e hanno identificato ...

Caporalato - immigrati sfruttati nelle campagne di Marsala e Mazara del Vallo : pane secco e 3 euro all’ora ai lavoratori : Lavoravano per 3 euro all’ora nelle campagne di Marsala e di Mazara del Vallo, ricevevano pane duro a pranzo e a cena, venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno. È quanto sono stati costretti a subire diversi lavoratori immigrati, clandestini e regolari, reclutati da due agricoltori di Marsala (in provincia di Trapani), padre e figlio, rispettivamente di 68 e 35 anni, arrestati oggi dalla Polizia di Stato di Trapani. I due sono finiti ...

I lavoratori sikh nell’Agro Pontino incastrati tra Caporalato e agromafie : “Chi tocca il sistema è a rischio” : Il 9 marzo scorso ha ritrovato la propria macchina con il cofano sfondato, i vetri spaccati e le ruote tagliate. È solo l’ultima delle intimidazioni che sono arrivate a Marco Omizzolo, sociologo di Sabaudia che da anni, attraverso pubblicazioni scientifiche e a attraverso il lavoro con la cooperativa Inmigrazione, denuncia il grave sfruttamento dei braccianti indiani sikh nelle aziende agricole dell’Agro Pontino. “Se tocchi un sistema di potere ...

Caporalato a Bolzano : lavoratori sfruttati e “tracciati” con i gps per i cani : I lavoratori sfruttati dai "caporali" erano tutti stranieri, costretti a turni anche di 15 ore e a un salario mensile massimo di 700 euro.Continua a leggere

Caporalato a Bolzano. Scoperti 41 lavoratori in nero : Sono tutti immigrati. Costretti a lavorare per 15 ore al giorno, sei giorni a settimana, controllati e minacciati di licenziamento. Lo stipendio non superava i 700 euro al giorno. 7 denunce - Una ...