Caos iscrizioni | ecco i 13 club verso il forfait | adesso è corsa al ripescaggio DETTAGLI

(Di giovedì 28 giugno 2018) E’ una situazione delicatissima per tutto il calcio italiano, si avvicina la scadenza per leal prossimo campionato e diverse società possono considerarsi con l’acqua alla gola. A partire dal campionato di Serie B. E’ praticamente spacciato il Cesena, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’accordo di ristrutturazione,l’intenzione è quella di iniziare un nuovo progetto dalla Serie D, a beneficiare deldovrebbe essere l’Entella. Sta meglio il Bari ma ancora la situazione non può considerarsi tranquilla, sono stati pagati gli stipendi di Aprile, Maggio e Giugno ma la scadenza per l’iscrizione si avvicina e servono un paio di milioni, saràcontro il tempo. Il dramma vero è in Serie C, come riporta la ‘rosea’ fino alle ultime ore solo una decina di domande presentate su 59: Reggiana, Mestre e Pro ...