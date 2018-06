Campus Party | 18 e 22 luglio Milano capitale dei giovani digitali

eurogamer

(Di giovedì 28 giugno 2018), Italia, 28 giugno 2018 - Cinque giorni (e quattro notti) nonstop, 4mila tende, 7 palchi, 20 mila visitatori attesi, 350 speaker provenienti da tutto il mondo, 450 ore di contenuti, centinaia di partner, tra aziende, istituzioni, community e università. Dal 18al 22(Rho Fiera) diventa la città a più alta concentrazione di. Arriva infatti in Italia la seconda edizione di, realizzata in collaborazione con Regione Lombardia , la tappa italiana del più grande festival internazionale sul mondo dell'innovazione e della creatività. L'invito diè sfidante: "Riscriviamo insieme il codice dell'Italia". Una vera e propria immersione nella più pura tecnologia, dedicata aifra i 18 e i 35 anni. Per 5 giorni gli "sviluppatori" del futuro creano insieme, con la partecipazione di aziende, istituzioni, ...