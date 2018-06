Camera Commercio americana in Italia - nuove nomine a vertici : Roma, 28 Giu. – (AdnKronos) – Sono state nominate nuove cariche sociali nel corso dell’Assemblea Annuale dei Soci dell’AmCham Italy, la Camera di Commercio americana in Italia, affiliata alla US Chamber of Commerce Di Washington, la Confindustria statunitense. La 103esima edizione dell’Assemblea di AmCham Italy, di cui fanno parte oltre 500 aziende, ha visto la nomina di Giuliano Tomassi Marinangeli, attuale ...

Open data - prima rete tra gli osservatori grazie alla Camera di commercio di Cosenza : E' quanto ha sostenuto Sergio Magarelli, direttore regionale per la Calabria della Banca d'Italia che redige ogni anno il rapporto sull'economia del territorio. "Operiamo in cooperazione applicativa ...

Milano - Camera di commercio : ecco i vincitori del concorso di progettazione per la riqualificazione del complesso edilizio di via delle ... : 'Siamo compiaciuti del fatto che un attore fondamentale dell'economia italiana come la Camera di commercio abbia scelto il nostro bando tipo e piattaforma web concorrimi per disciplinare e ...

La Camera di commercio Franco italiana premia la sostenibilità : Milano, 14 giu. , askanews, Letizia Moratti, Yves Perrier, Fabio Cerchiai, Mathieu Brissaud,e Marco Gualtieri, sono i rappresentanti del mondo economico premiati a Milano dalla Camera di commercio ...

La truffa dei bollettini da 300 euro. La Camera di Commercio : «Non pagate» : Società private starebbero tentando di truffare i nuovi iscritti al Registro imprese della camera di Commercio di Lecce inviando loro bollettini postali di pagamento in ragione di una non...

Donne e politiche attive del lavoro - giovedì 7 alla Camera di Commercio. : giovedì 7 giugno 2017, alle ore 17.00, presso la sede storica della Camera di Commercio di Salerno via Roma 29 si terrà la tappa salernitana dell'11' giro d'Italia delle donnne che fanno impresa, il ...

Dazi Usa contro Europa - Canada e Messico/ Camera di Commercio americana preoccupata : “Lavoro a rischio” : Dazi Usa contro Europa, Canada e Messico, Camera di Commercio americana preoccupata: "Con queste politiche commerciali si rischiano milioni di posti di lavoro". Preoccupazione(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:32:00 GMT)

Alimenti : la Camera di Commercio di Roma premia i migliori pani e formaggi d’Italia : Nella Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma si è tenuta oggi la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2018 del Concorso Premio Roma per i migliori formaggi e del Concorso Premio Roma per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali. I due concorsi di eccellenza sono promossi dalla Camera di Commercio di Roma e realizzati da Agro Camera (Azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del ...

Presentata alla Camera di Commercio di Napoli la 17° edizione di 'Moda all'Ombra del Vesuvio "Premio Giovani talenti della Moda' : ... mentre un riconoscimento speciale è andato a Mauro Limongi , imprenditore calabrese e referente nazionale dell'Osservatorio Internazionale per l'Economia del Mare. «Valorizzare i talenti esordienti ...

Camera di commercio statunitense : ancora molte opportunità per reciproci benefici tra Cina e Usa : ... i quali hanno tenuto dialoghi su vari temi tra cui l'andamento delle politiche di Cina e Usa e le azioni da adottare in futuro, "Una cintura e una via", l'economia digitale, l'industria scientifico-...

Camera di Commercio : premio imprese storiche salernitane : La consegna dei premi sarà preceduta dal tradizionale incontro-dibattito meglio noto come "Giornata dell'Economia", l'iniziativa annuale con cui il sistema Camerale presenta e analizza i dati ...

Camera di Commercio - mercoledì alla scoperta della "Classificazione doganale e l'origine delle merci" : Da qui, l'impegno della Camera di Commercio anche sui temi chiave per il successo aziendale sui mercati di tutto il mondo. Il prossimo appuntamento è fissato a MalpensaFiere di Busto Arsizio per ...