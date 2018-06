Cambiare sì | ma con calma Salvini | Di Maio e la necessità del rinvio

Riforma Pensioni 2018/ Proietti (Uil) : “Bisogna continuare a Cambiare la legge Fornero” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e sui coefficienti di calcolo Pensioni. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Alessandra Mussolini durissima contro Forza Italia : 'Un'agonia - finiremo come il Pd. Vertici da Cambiare subito' : Ancora una volta, Alessandra Mussolini picchia durissimo contro Forza Italia. Lo fa sposando di fatto le posizioni di Giovanni Toti . La Duciona, infatti, afferma: 'I risultati dei ballottaggi ...

Martina : 'Cambiare e ricostruire Pd con umiltà' : Così il segretario reggente del Partito democratico che continua a perdere le roccaforti rosse. Anche l'ex ministro Calenda chiede di 'ripensare tutto' - "Dobbiamo cambiare tantissimo, nelle persone e ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona contro Sampaoli : 'Voleva Cambiare l'Argentina con droni e computer' : Diego Armando Maradona non ha digerito la sconfitta della sua Argentina contro la Croazia. Ospite del programma "De la mano del Diez" su Telesur, Maradona ha attaccato il lavoro di Sampaoli e della ...

M5S - Fattori : “C’è bisogno di una nuova era. Cambiare Statuto - incontro con attivisti e rete democratica sul territorio” : Elena Fattori esce allo scoperto e pubblicamente rilancia ciò che nei gruppi parlamentari penstastellati aleggia da un po’, alla vigilia della riunione di questa sera. La Fattori ‘giustifica’ l’accentramento delle decisioni che le nuove norme m5s hanno affidato al capo politico Luigi Di Maio: “Nella fase in cui si doveva avere una certa disciplina è stato importante che scegliesse tutto lui, quando saranno scaduti i ...

Palermo : polizia municipale convince prostituta a Cambiare vita : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - L'hanno fermata mentre si prostituiva all'interno del parco della Favorita, a Palermo, e, dopo un lungo colloquio e molte rassicurazioni sulla sua incolumità, l'hanno convinta a cambiare vita. Protagonista una donna nigeriana di 23 anni che oggi pomeriggio è stata sorp

Picnic è un’app fotocamera con filtri per Cambiare il meteo alle foto : Picnic è un'app fotocamera che mette a disposizione dell'utente uno strumento in grado di dare modificare l'atmosfera e lo sfondo delle foto. L'app offre dei filtri capaci di modificare l'aspetto delle fotografie cambiando l'effetto impresso dalle condizioni meteo e dal momento dello scatto. L'articolo Picnic è un’app fotocamera con filtri per cambiare il meteo alle foto proviene da TuttoAndroid.

Macedonia - firmato l’accordo con la Grecia per Cambiare il nome del Paese : Macedonia, firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese Presente anche l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini Continua a leggere L'articolo Macedonia, firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese proviene da NewsGo.

Ciclismo - Giovanni Visconti e altri corridori italiani pronti a Cambiare squadra : I mesi di giugno e luglio sono cruciali nel mondo del Ciclismo non solo per le corse che si svolgono ma anche per le tante trattative di mercato che si intrecciano e si concludono in questo periodo. I cambi di squadra per il 2019 potranno essere annunciati ufficialmente solo a partire dal 1° di agosto, ma è in realta' ora che le negoziazioni vivono i loro momenti chiave. Tra i corridori che sono vicini a cambiare formazione ci sono anche diversi ...

Conte da Macron : "Cambiare regolamento Dublino" : Parigi, 15 giu. , AdnKronos, - - Pace fatta tra Italia e Francia. "C'è una perfetta intesa" con Emmanuel Macron, "ci siamo perfettamente chiariti", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Migranti - Conte : “Con l’amico Emmanuel pieno accordo sull’immigrazione. Regolamento di Dublino deve Cambiare” : “Con il presidente Macron – con l’amico Emmanuel – c’è pieno accordo sul tema dell’immigrazione. Dobbiamo voltare pagine, a partire dal cambiamento del Regolamento di Dublino“. A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’incontro bilaterale a Parigi col presidente francese Emmanuel Macron. L'articolo Migranti, Conte: “Con l’amico Emmanuel pieno accordo ...

Conte all’Eliseo per l’incontro con Macron : “Il regolamento di Dublino deve Cambiare” : Scoppia la pace, tra Italia e Francia, dopo lo scontro sul caso Aquarius. Con l’obiettivo di far partire un lavoro comune sul tema dei migranti. E le parole del capo dello Stato francese sono all’insegna dell’intesa ritrovata: «Non dimentichiamo cosa l’Italia ha dovuto subire sul fronte dell’immigrazione». Grazie anche al confronto di questi giorni...

Macron a Conte : 'Migranti ed euro è mancata l'unità in Europa'. Il premier italiano : 'Insieme per Cambiare regole di Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...