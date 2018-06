Caldo | FederAnziani | ecco il decalogo per combattere l’afa

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) In previsioni dell’ondata diin arrivoha elaborato e diffuso unanti-con i consigli fondamentali da mettere in pratica per prevenire le peggiori conseguenze. Nel dettaglio: Non uscire nelle ore piu’ calde della giornata, ovvero dalle 12 alle 17. Bere almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno, in modo da reintegrare le perdite quotidiane di sali minerali. Evitare bevande alcoliche, gassate, troppo zuccherate e troppo fredde. Non eccedere con caffe’ o te’. Consumare pasti leggeri. Preferire pasta, frutta, verdura, gelati alla frutta. Evitare cibi grassi e piccanti. Arieggiare l’ambiente dove si vive, anche con l’uso di un ventilatore, evitando di esporsi alla ventilazione diretta. Tenere il capo riparato dal sole. Indossare abiti leggeri, non aderenti, di colore chiaro e tessuti naturali perche’ le fibre ...